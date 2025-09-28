Nagrade 25 FPS festivala

Tročlani veliki žiri u sastavu Erika Balsom, Stoffel Debuysere i Michael Robinson dodijelio je Grand Prix

Momentum, Nada El-Omari

Film o želji da vidimo.

Da vidimo tuđim očima

Onkraj koprene novogovora i dvomisli

Kroz objektiv prošlog i sadašnjeg vremena

Pogled onkraj ruba vida

Pogled u sjećanje i posvećenost,

Koji propituje što to znači vjerovati.

Vjerovati u silu zajedništva

I snagu slika

Svjedočiti i govoriti istinu

Onda i sada, ondje i ovdje.

Being John Smith, John Smith

Ovaj film je spomenik veličanstvenoj običnosti. U njemu njegov autor pronalazi neiscrpno bogatstvo priča i lica, briga i snova - kao i mogućnost iskupljenja individualnosti od toga da bude samo još jedna stvar na prodaju. Ovaj film naglašava koliko je čvrsto „ja" usidreno unutar „mi", kolektiva koji obuhvaća ne samo tisuće drugih koji dijele umjetnikovo ime, već i milijune drugih s kojima mora dijeliti krhki i nejednaki svijet. Ovaj Grand Prix žirija dodjeljuje se filmu.

Green Grey Black Brown, Yuyan Wang.

Groteskno, taktilno i zastrašujuće, ovo primamljivo djelo filmske poezije uspjelo je doimati se i pretpovijesno i posthumano, no uznemirujuće je prepoznatljivo kao sadašnjost. Prizvana kroz propulzivnu montažu ljepljive mase, sluzi, prljavštine i ruševina, toksičnost čovječanstva poprima fizički oblik, dok nas jezivi soundtrack vuče kroz blato vlastitom odvojenom glatkoćom.

Posebno priznanje velikog žirija:

Sinking Feeling, Zachary Epcara

Zavodljiv, prostran rad koji nas odvodi negdje drugdje, prigušene napetosti, koji traži nove oblike intime u sterilnosti. Urbana poslovna zgrada postaje refleksivan bazen erotskih fantazija vlaka koji je ispao iz tračnica, gdje čekamo, tresemo se i preživljavamo zajedno.

Žiri kritike u sastavu Vanja Gajić, Dario Dunatov i Bartol Babić Vukmir nagradio je

Crnogoj, Tin Žanić

Nagradu u hrvatskoj konkurenciji odlučili smo dodijeliti filmu koji nas je iznenadio svojom agresivnom, eliptičnom montažom kojom ubija svaki naš pokušaj da u njegovim muljevitim, kričavo obojenim slikama nađemo čvrsto uporište. Grand prix za najbolji film u programu Refleksi pripada filmu Crnogoj Tina Žanića.

Being John Smith, John Smith

Odlučili smo dodijeliti nagradu filmu koji nas se dojmio već prvi dan festivala svojim toplim humorom, oštrom samosviješću, te naizgled asocijativnom strukturom koja je zapravo pažljivo složena. Za skromnu veličanstvenost, nagradu kritike za najbolji film u međunarodnoj konkurenciji dobiva Being John Smith.

Nagrada Green DCP dodijeljena je

Alisa u zemlji, Maja Ležaić

Film koji nas je osvojio svojom zaigranošću, nježnošću i oniričnim jezikom. Polazeći odosobnog iskustva, film gradi slojevit imaginarij koji priziva univerzalna sjećanja na djetinjstvo.

Nagradu publike osvojio je film Loyens Doriana Jespersa.