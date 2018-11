Trump – propovjednik mržnje

Riječ „ksenofobija" potječe iz drevnoga grčkog jezika i doslovno znači „strah od stranaca". Gledano sa psihološkog aspekta je to slično s korištenjem pojma fobija u drugim političkim ili društvenim kontekstima. Onaj tko sebe naziva „homofobom", ne boji se (samo) homoseksualaca, nego prije svega gaji negativne osjećaje kao što su mržnja i prezir prema homoseksualnim ljudima. Slično tome ksenofobijom ne dominira samo strah nego i mržnja i preziranje stranaca.

Kakve ovo veze ima sa Donaldom Trumpom? On, koji u osnovi ima razloga da se plaši izbora koji se održavaju u utorak, ne potiče od jučer strahove, mržnju i prezir, čime senzibilizira svoje birače za sve što je na bilo koji način „drugačije". Mržnja, prezir i strah su sastavni dio Trumpovih "odnosa s javnošću". Od njega dolaze smiješne, nehumane i nerealne ideje kao što je izgradnja zida duž granice s Meksikom, što je obećao u predizbornoj kampanji. Tu je i odvajanje ilegalnih migranata od njihove djece i najnovija ideja da predsjedničkim dekretom može promijeniti ustavom zajamčeno državljanstvo.

Protuargumenti za preskupi zid, kritike iz redova republikanaca ili stručnjaka za ustavno pravo Trumpa zanimaju samo kao dodatno streljivo u njegovoj borbi da podijeli naciju na dobre i „liberale" kako bi osigurao svoju poziciju. Republikanci sve one koji su lijevo orjentirani odavno nazivaju „liberali" što po njihovom tumačenju ne znači ništa drugo nego komunisti. Onaj tko nije uz Trumpa i njegove ideje je protiv njega i na njega pada sumnja da je komunist i izdajnik.

Trump je na izborima 2016. godine bio veliko iznenađenje za sve. S obzirom da on biračima nije ispunio važna predizborna obećanja, uspjeh može ponoviti samo ako zaoštri svoju retoriku i ako bude nastavio zasićivati senzacionalističku glad svojih pristaša novim pretjeranim idejama.Najnovijom najavom da će na granicu s Meksikom poslati dodatnih 15.000 vojnika kako bi zaustavili 5.000 nenaoružanih migranata, Trump kod svojih pristaša nastavlja poticati strahove i mržnju. Ako predsjednik želi poslati dobro obučene i do zuba naoružane vojnike među masu ljudi na granici, onda je tamošnja situacija loša za nacionalnu sigurnost. U osjećajima Trumpove ciljne grupe ne igra nikakvu ulogu to da vojska bez mandata Kongresa ne smije ništa činiti osim stajati na granici kako bi zastrašila migrante. Vojska ne smije zaustaviti ljude u prelasku granice. Vojska, ako uoči osobe koje ilegalno prelaze granicu, smije samo alarmirati granične trupe. Međutim, to smije i svaki farmer u graničnom području.

Zbog Trumpovih parola i kurioznih ideja trpe obični građani. Migranti koji će biti vraćeni s granice ne mogu otvoriti nova radna mjesta u rudarstvu i autoindustriji. Oni također ne doprinose boljem zdravstvenom zbrinjavanju niti smanjenju poreza. Odgovornost za patnje zbog nedostatka radnih mjesta i lošeg zdravstvenog sustava snosi američki predsjednik. I to je ono što od kurioznog predizbornog borca Trumpa pravi propovjednika mržnje.