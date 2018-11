Brexit pred završnicom?

Pregovori o Brexitu su službeno i dalje u zastoju - pregovarači su sebi nametnuli embargo, informacije ne bi smjele curiti van. Tako bi trebalo osigurati mir i izbjeći da svaka sitnica s pregovaračkog stola postane novi adut u ogorčenoj raspravi zagovornika i protivnika Brexita u Velikoj Britaniji.

Pa ipak, londonski Times je tijekom vikenda javio da je postignut veliki proboj, a to ukazuje da je britanska strana ciljano pustila informaciju novinarima. Prema tim napisima će cijelo Ujedinjeno Kraljevstvo ostati u nekoj vrsti ograničene carinske unije s EU-om. Time će sa stola biti uklonjeno neugodno pitanje granice na irskom otoku, između Republike Irske i Sjeverne Irske koja je dio Velike Britanije.

Doduše, jedan glasnogovornik londonske Vlade odmah je demantirao da je to baš tako, dok su u Bruxellesu odbili to komentirati.

Problem se krije u sitnicama

Odavno je poznato da je posljednje veliko otvoreno pitanje upravo granica između dvije Irske. Vlada Therese May ovisi o podršci sjevernoirskih unionista i strogo odbija uvođenje posebnih pravila za Sjevernu Irsku. Prema pisanju Timesa, granica na irskom otoku ostala bi "meka", to jest praktično neprimjetna, ali ne bi bilo ni tvrde granice između Sjeverne Irske i ostatka Ujedinjenoga Kraljevstva. Britanija bi ostala u ograničenoj carinskoj uniji, uz određene iznimke od današnjih pravila.

Pa ipak, problem se krije u sitnicama. Vjeruje se da Theresa May tvrdolinijašima iz svoje stranke koji podržavaju Brexit može cijelu stvar prodati samo ako dio dogovora bude opcija da Velika Britanija kasnije može sasvim napustiti carinsku uniju. A u tom slučaju će se opet postaviti pitanje unutarirske granice.

Prije dva tjedna su još zagovornici Brexita iz vlade premijerke May žestoko odbacivali ostanak u carinskoj uniji u bilo kojem obliku. Jer, iz njihove perspektive, to potkopava glavni razlog zbog kojeg su uopće htjeli napustiti EU - da bi Britanija vodila samostalnu trgovinsku i carinsku politiku. May, kojoj se fotelja sve jače trese, morala im je obećati da će zemlja istupiti iz carinske unije. Nije poznato je li sad uspjela uvjeriti ih ili ih na drugi način pridobiti.

Mediji prenose da će u utorak (6. studenoga) May izvijestiti vladu o stanju pregovora. Zagovornici Brexita vjeruju da će pokušati prevesti ih žedne preko vode. Bivši ministar zadužen za napuštanje EU-a David Davis, koji je napustio kabinet zbog neslaganja s premijerkom, traži od nje da objavi izvještaj Vladinih pravnika o posljednjoj ponudi EU-a kako bi se kasnije izbjegli nesporazumi.

Sve gotovo do kraja godine?

Je li onda vijest iz nedjeljnih novina samo probni balon pušten iz okruženja Therese May? Sadašnji ministar za Brexit Dominic Raab je doduše i ranije podgrijao očekivanja da bi do dogovora moglo doći brzo, već do 21. studenoga. Poslije toga počinje vremenska stiska. Krajem mjeseca šefovi država i vlada EU-a na posebnom summitu u Bruxellesu trebaju odobriti rezultate pregovora. A onda, do božićne stanke, ostaje upravo dovoljno vremena da stvar potvrdi i britanski parlament.

Iznad svega i dalje, kao Damoklov mač, visi opcija „no deal"-Brexita. Ta mogućnost, da Britanija automatski napusti EU krajem ožujka sljedeće godine i to bez ikakvog dogovora, često je do sada služila Theresi May kao strašilo za njezine kritičare.

Tijekom vikenda je sedamdesetak utjecajnih gospodarstvenika u Velikoj Britaniji potpisalo poziv da se održi još jedan referendum, uz opasku da je poslovnom svijetu ranije obećano da će se trgovina s kontinentalnom Europom odvijati bez smetnji, ali da sada ništa nije sigurno.

Oni će podržati udruženje People's Vote kako bi ojačali stajalište u javnom mnijenju da je potreban i drugi referendum. Ideja je da birači, kada konkretni uvjeti izlaska Britanije iz EU-a budu poznati, dobiju priliku da se s tim ishodom suglase ili da ipak odluče da zemlja ostane u EU-u. U listopadu je 700.000 ljudi na ulicama Londona tražilo novi referendum. Vladajući torijevci za to ne žele ni čuti.