Glavni problem EU su - čepovi?!?!

Od ljeta 2024. u EU je obvezno da čepovi budu pričvršćeni za bocu. No i godinu dana nakon uvođenja mnogi europski potrošači mrze te čepove i lako si mogu zamisliti, kako je to pravilo uopće nastalo. Na nekakvoj sjednici u Bruxellesu su (odlično plaćeni) eurobirokrati razmišljali, koje novo pravilo da donesu o smanjenju plastičnog otpada kako bi uopće mogli opravdati putne troškove i boravak u sjedištu EU-a. Razmišljalo se, razmišljalo i iz dosade su se točili posluženi osvježavajući napitak i mineralna voda.

Milijarde čepova!

I tu se valjda rodila ideja: gledajte ove čepove, boce se recikliraju, ali čepovi ne. Brzo je napravljen nalog za znanstveno istraživanje i tu se u znanstvenoj zajednici već odavno nitko ničemu ne može začuditi što dolazi iz Bruxellesa. Ako EU (dobro) plaća, napisati se može sve, baš kao što su se nekad pisale i debele knjige o tome koliko anđela stane na vršak igle.

U za Europu provjerenoj "što bi bilo kad bi možda bilo" metodi se lako došlo do zastrašujućih brojki: to je 1,3 milijarde čepova kojima se opterećuje okoliš, samo ti nesretni čepovi čine 13% plastičnog otpada u našim morima. Nikad ih niste vidjeli? To je samo zato jer oni potonu. A jeste li ikad preronili čitavu obalu Europske unije?

Zaštitari okoliša su odmah digli graju, nije bilo mrsko niti ljevičarima: koncerni koji rade osvježavajuće napitke ionako zarađuju previše pa neka plaćaju za nove strojeve i nove čepove - doista se tu radilo o više milijuna eura troškova.

Užas jedan!

I tako su novi čepovi došli u europske trgovine, a golema većina potrošača ih je mrzila od prvog dana. Gotovo dvije trećine ispitanih smatra da je zbog toga teže uopće piti kupljen napitak, pokazuje aktualna studija Instituta za tržišne odluke iz Nürnberga (NIM). Potrošači često prigovaraju i da takozvani tethered caps smetaju pri točenju i da se loše zatvaraju. I sokovi i mlijeko u tetrapaku sad imaju takve čepove, makar je tako sve još manje jasno: je li to PVC ili papirnati otpad? Papir to više nikad neće biti jer je ionako previše plastike, ali niti plastika se ne može koristiti jer je previše papira. Dakle - tek sad je to čisto smeće.

NIM je u svibnju reprezentativno ispitao oko tisuću ljudi u dobi od 18 do 74 godine. Rezultat: samo 12 posto nema problema s novim čepovima. Čak 63 posto ispitanih smatra ih nepraktičnijima od uobičajenih zatvarača. „Trajno pričvršćeni čepovi na bocama nemaju baš mnogo pristaša u Njemačkoj", kaže Matthias Unfried, voditelj Odjela za istraživanje ponašanja pri NIM-u.

Doduše trećina ispitanika nekako vjeruje kako novi čepovi pridonose zaštiti okoliša, a tu nešto malo prednjače uobičajeni zagovornici "prirodnog života" svake vrste: mladi, roditelji i drugi ekološki osviješteni potrošači. Unatoč kritikama, potrošači su se umorili pisati žalbe protiv takve odluke Bruxellesa: Njemačko udruženje proizvođača mineralne vode (VDM) kaže kako polako prestaje bujica srditih pisama, makar se ponašanje potrošača nije bitno promijenilo.

Pametnije ti je ostaviti čep na boci

No kad proizvođači govore o "ponašanju", oni misle na kupnju i prodaju. "Ponašanje" se, silom prilika itekako promijenilo: 23 posto ispitanih sad uopće ne zna kako da pije izravno iz boce dok im takav čep zapinje za nos ili bradu, 20 posto upitanih sad radije kupuju (staklene) boce gdje tog pravila nema. Ali kupuje se i dalje: „Masovniji bojkot nije na vidiku", kaže stručnjak Unfried. „Koliko god da se ljudi ljutili zbog čepova - čini se da su se Nijemci uglavnom ipak privikli." Bolje rečeno: kakvu alternativu uopće imaju protiv svemoćne eurobirokracije?

No usprkos apokaliptičnim tvrdnjama o štetnosti "slobodnih" čepova za okoliš, institut iz Nürnberga tvrdi kako se Bruxelles prihvatio rješavanja problema „koji zapravo nije ni postojao", kaže glasnogovornica NIM-a. Barem kad je riječ o Njemačkoj, u prvim danima strojeva koji sakupljaju plastičnu ambalažu je na njima čak pisalo i upozorenje neka se u stroj ne stavljaju boce sa čepom.

Razlog je jednostavan: začepljena prazna boca će izdržati pritisak i od više kilograma, tisuće njih na deponiji otpada će izdržati i teret višekatnice - makar su napunjene zrakom. Danas je to drugačije: u tim strojevima za ambalažu u samoposlugama se boce odmah šiljcima izbuše tako da je posve svejedno, ima li boca ili nema čep.

Čarolija statističkog "uspjeha"

A obzirom da eurobirokratima očito nije potrebno sakupljati te boce i unovčiti kauciju - kao što čine prave vojske umirovljenika i osoba skromnijih prihoda ne samo u Njemačkoj, onda neće niti znati kako nitko pametan ne sakuplja bocu bez čepa. Smrdljiva i ljepljiva tekućina ostatka napitka će zagaditi torbu tako da je bolje ostaviti čep - u Njemačkoj se i prije tako vraćalo preko 99% plastičnih boca.

No novinari postaje WDR u znanstvenoj emisiji Quarks su otkrili gdje je tu taj uspjeh ove europske uredbe o čepovima spojenim na bocu. Nisu doduše našli nikakvog dokaza kako su čepovi ikad bili nekakav ozbiljniji problem - makar niti oni nisu pretražili čitavo dno mora Europske unije, ali na društvenoj mreži su ipak došli do zaključka kako je Bruxelles uspio prepoloviti količinu otpada plastičnih boca.

Kako? Na pravi eurobirokratski način: plastična boca i plastičan čep jesu dva komada plastičnog otpada. Plastična boca sa pričvršćenim čepom jest jedan komad plastičnog otpada, dakle upola manje. I zašto se itko tu buni?