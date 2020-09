Tri stvari koje treba svakodnevno čistiti

Neke površine bi trebalo redovito dezinficirati i u kući kako bi sačuvali zdravlje cijele obitelji.

Automobil - na površinama koje se često dodiruje u automobilu mogu se naći čestice virusa koje, dodirivanjem tih površina, možemo prenijeti na ruke a zatim i na lice, oči i nos.

Forouzesh preporučuje da redovito dezinficirate kvake na vratima, volan i radio, osobito ako isto vozilo koristi više osoba. Ako se pak vozite automobilom koji nije vaš, primjerice taxijem, dezinficirajte ili operite ruke nakon izlaska iz vozila. Također, nosite masku i ne dodirujte lice tijekom vožnje.

Uz redovito dezinficiranje ovih površina svakako je potrebno redovito pranje ruku, održavanje fizičke distance, izbjegavanje gužve i nošnje maske, piše Huff post.

Digitalni zasloni i površine - tijekom epidemije provodimo više vremena na mobitelima, računalima i tabletima, a posebno oni koji rade od kuće. Ovo su površine koje su poznate po velikoj količini bakterija.

"Kada govorimo koje površine treba čistiti tijekom covid-19 pandemije, očigledno je da su to one koje se najviše dodiruju, a to su mobiteli i digitalni ekrani", rekla je Avisheh Forouzesh, stručnjakinja za infektivne bolesti.

Forouzesh savjetuje i da se dezinficiraju miš i podloga za miš te tipkovnica jer te stvari često dodirujemo tijekom dana nakon čega onda dodirujemo i lice, nos i oči.

"Ako površine koje se često dodiruju održavamo čistima i dezinficiranima, manja je šansa da prenesemo bakterije i virus kada slučajno dodirnemo lice", dodala je Forouzesh.

Kvaka - korištenje dezinfekcijskih sredstava preporučljivo je kada ste u situacijama gdje nije moguće oprati ruke, primjerice u trgovini.

No, ako se vratite iz trgovine i dezinficirate ruke nakon izlaska iz auta, onda je potrebno otvoriti i vrata od stana. Ako nitko drugi ne dodiruje kvaku, onda nemate problema. Ali, ako imate djecu ili je u vašem kućanstvu još članova, oni onda često dodiruju kvaku i stoga je poželjno da kvaku redovito čistite.

David Mushatt, šef zaraznih bolesti na Medicinskom fakultetu u Tulaneu, preporučuje da jednom do dva puta dnevno dezinficirate kvaku na vratima, osobito ako živite s više članova ili u stambenoj zgradi.