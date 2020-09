Razgovarate li sa svojim biljkama?

Jedna od teorija koju godinama slušamo kaže da razgovor s biljkama pomaže u bržem rastu. Još 2009. godine Kraljevsko hortikulturno društvo (RHS) provelo je nekoliko ispitivanja na nekim biljkama rajčice te su otkrili da su malo više narasle one biljke s kojima se razgovaralo od onih s kojima se nije pričalo.

Osim toga, žene su imale najviše utjecaja na biljke i njihovi su glasovi tjerali biljke da rastu brže od glasova muškaraca.

Međutim, stručnjak za ekologiju, pedagog i autor Michael Holland kaže da sumnja u to koliko je kontrolirana ova često spominjana znanstvena studija. No, dodao je da zasigurno postoji neka veza između biljaka i razgovora.

Biljke osjete i svjetlost i tamu

"Bilo je i drugih ispitivanja u kojima su se biljkama puštale različite vrste glazbe, pa čak i onih u kojima se nekim biljkama govori lijepo, drugim ružno, a trećima ništa itd. Općenito govoreći, biljke imaju osjetila koja većina ljudi ne cijeni ili ne primjećuje - mogu osjetiti svjetlost i tamu, duljinu dnevnog svjetla, gravitaciju i međusobno si šalju poruke kada su u opasnosti putem kemikalija", objašnjava Holland.

"Utvrđeno je da neke biljke - uključujući grah - koriste oblik eholokacije kako bi "čule" udaljenost do najbližeg čvrstog objekta razbijanjem nekih svojih stanica u svojim vrhovima i osluškivanjem odjeka", rekao je Holland i dodao kako to pokazuje da zaista postoji neka veze između zvuka i biljaka.

Holland je istaknuo da ne sumnja u to da biljke mogu osjetiti govor, glazbu i druge zvučne signale, ali nije siguran utječe li to na njihov rast. No, tu je još jedan utjecaj koji bi razgovor mogao imati na biljke.

"Ako razgovaramo s biljkama, izdišemo ugljikov dioksid i vodene pare, a to je ono što njima treba", kazao je Holland za Metro.

Savjeti za zdravlje biljaka

Osim razgovora, još je nekoliko stvari koje možete napraviti za svoje biljke. Kako bi se poboljšao rast, bitno je osigurati povoljne svjetlosne uvjete. Biljka mora imati dovoljno sunčevog svjetla kako bi ispravno rasla.

Presadite biljke u nove posude, osobito ako su prerasle trenutnu. Biljka će tako dobiti novo svježe tlo bogato mineralima što će joj pomoći u zdravom rastu. Uz to, poželjno je odrezati one dijelove biljke koji su oštećeni. Prema tome, ako primijetite suho lišće, slobodno ga odrežite kako bi moglo narasti novo.