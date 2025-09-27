Tri jako pogrešna doručka koje treba izbjegavati

Određene namirnice i opcije koje mnogi biraju ujutro mogu potaknuti porast lošeg kolesterola i dugoročno povećati rizik od raznih bolesti. Posebno se ističu tri uobičajena izbora koji nisu najsretnije rješenje za početak dana.

Peciva i kroasani - peciva, kroasani i slično, sadrže puno zasićenih masti i jednostavnih ugljikohidrata. Kada se konzumiraju redovito, mogu doprinijeti povišenim razinama LDL kolesterola i povećati osjećaj umora tijekom dana. Stručnjaci naglašavaju da kombinacija bijelog brašna i masnoća nije dobra osnova za zdrav doručak.

Pržena jaja i slanina - prva klasična opcija doručka obiluje kolesterolom i zasićenim mastima, osobito kada se priprema na ulju. Prema riječima savjetnika za prehranu i liječnika, takav doručak može značajno utjecati na razinu lošeg kolesterola, posebno ako se konzumira svakodnevno. Zbog toga se preporučuje češće birati laganije verzije, primjerice kuhana jaja u kombinaciji s povrćem.

Zaslađene žitarice - mnoge žitarice koje se reklamiraju kao brza opcija za doručak zapravo su prepune dodanog šećera i umjetnih sastojaka. Takva kombinacija može potaknuti nagli skok šećera u krvi, a dugoročno negativno utjecati i na lipidni profil. Liječnici ističu da se ovakvi proizvodi ne bi trebali često naći na stolu, unatoč praktičnosti.

Iako mnoge popularne namirnice na prvi pogled djeluju praktično, dugoročno je bolje birati opcije koje podržavaju zdravlje srca - poput zobenih pahuljica, grčkog jogurta s voćem ili integralnog tosta s avokadom.