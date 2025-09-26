Koji čaj najbolje čuva vaš mozak?

Znanstvenici danas mogu procijeniti "dob mozga" pomoću MRI snimki i usporediti je s kronološkom dobi. Kada je mozak stariji od očekivanog, povećava se rizik od kognitivnih problema, a kada je mlađi, to je znak bolje funkcije. Prehrana je jedan od čimbenika koji može podržati zdravlje mozga, a mediteranski način prehrane često se pokazuje povoljnim.

Novo istraživanje pokazuje da se sporije starenje mozga povezuje s "zeleno-mediteranskom" prehranom, koja uključuje dodatne polifenole i svakodnevnu konzumaciju zelenog čaja. U ovoj analizi provedeno je praćenje sudionika tijekom 18 mjeseci kroz DIRECT PLUS ispitivanje, u kojem je oko 300 odraslih bilo slučajno raspoređeno u tri prehrambene skupine.

Skupina koja je slijedila zeleno-mediteransku prehranu, s tri do četiri šalice zelenog čaja dnevno, pokazala je najpovoljnije promjene u biomarkerima povezanima sa zdravljem mozga i znakovima "mlađeg" profila mozga.

Zeleni čaj može biti jednostavan korak za očuvanje zdravlje mozga

Rezultati su posebno istaknuli dva proteina, galektin-9 i dekorin, koji su u početku bili povezani sa "starijim" mozgom. Tijekom praćenog razdoblja razine galektina-9 značajno su pale kod onih koji su pili zeleni čaj i uključili orahe u prehranu.

"Ovi molekularni pomaci ukazuju na to da zeleni čaj i prehrana bogata polifenolima mogu pomoći u stvaranju povoljnijih uvjeta za zdravlje mozga", naglasili su autori istraživanja.

Istraživači upozoravaju i na ograničenja: većina sudionika bili su muškarci s metaboličkim rizicima, pa se rezultati ne mogu primijeniti na sve ljude. Također, nije pronađena jasna razlika na standardnim kognitivnim testovima, pa promjene treba promatrati kao biološke signale, a ne dokaz poboljšane funkcije.

Ipak, glavni zaključak je praktičan - uvođenje zelenog čaja u prehranu u sklopu mediteranskog načina života može biti jednostavan korak prema očuvanju zdravlja mozga.