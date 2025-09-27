Što bi trebali jesti ujutro kako bi skinuli višak kila?

Istraživanja, poput onog objavljenog u časopisu PLOS Medicine, naglašavaju važnost prehrane bogate voćem koje je niskokalorično, a puno vlakana, vitamina i antioksidansa. Voće ujutro pojačava osjećaj sitosti, pomaže u kontroli razine šećera u krvi i smanjuje ukupan unos kalorija tijekom dana. Osim toga, poboljšava probavu i ubrzava metabolizam, što su ključni čimbenici u održavanju zdrave tjelesne težine, piše Times of India.

Bobičasto voće - jagode, borovnice, maline i kupine pune su vlakana i antioksidansa, a pritom imaju vrlo malo kalorija. Redovita konzumacija bobičastog voća povezuje se s boljom osjetljivošću na inzulin i smanjenjem upala u tijelu, što pridonosi gubitku masnoće i boljem metabolizmu.

Grejp - istraživanja pokazuju da grejp može sniziti razinu inzulina i pomoći u kontroli apetita. Konzumacija grejpa ili njegova soka prije obroka u kliničkim ispitivanjima bila je povezana s gubitkom kilograma i smanjenjem opsega struka.

Jabuke - jabuke su bogate topivim vlaknima, posebice pektinom koji usporava probavu i produžuje osjećaj sitosti. Sadrže malo kalorija, a puno vode, što ih čini idealnim izborom za kontrolu apetita i održavanje zdrave težine.

Kivi - kivi je niskokaloričan i bogat vlaknima te vitaminom C. Sadrži enzime koji olakšavaju probavu i pridonose metaboličkom zdravlju, pa je odličan dodatak jutarnjem obroku.

Kruške - kruške su bogate dijetalnim vlaknima koja pomažu u regulaciji šećera u krvi i dulje održavaju osjećaj sitosti. Njihova prirodna slatkoća i sočna tekstura čine ih idealnim izborom za doručak.

Lubenica - lubenica se gotovo u potpunosti sastoji od vode, što osigurava hidrataciju i sitost uz minimalan unos kalorija. Zbog prirodne slatkoće može zadovoljiti želju za šećerom i pomoći u sprječavanju prejedanja kasnije tijekom dana.

Stoga, bacite se na voće ;)