Tri činjenice o vježbanju

Ako želite postići velike stvari morate biti u vrhunskoj mentalnoj i psihičkoj formi. Baš zato se toliko direktora diže ranije iz kreveta, vježba i meditira, piše portal Inc. Evo što kažu stručnjaci o važnosti vježbanja:

Nevježbanje je gore od pušenja - ovo su pokazali istraživači iz klinike Cleveland u Ohiju koji su proučili 122,007 ispitanika koji su radili testove stresa između 1991. i 2014. Utvrdili su da ljudi s visokom kardiorespiratornom kondicijom imaju najniži rizik od smrti. Drugim riječima, pojedinci s niskom kondicijom imaju veći rizik od smrtnosti od ljudi koji puše, imaju koronarnu bolest ili dijabetes.

Vježbanje ne treba biti formalno - najvažnije je pronaći način za aktivnost tijekom cijelog dana. Steven Handel u svojoj knjizi Small Habits, Big Changes: How the Tiniest Steps Lead to a Happier, Healthier You​, to naziva "svakodnevnim stavom". To je stav da je čak i malo vježbanja bolje nego uopće. Nemate vremena za polusatnu šetnju ili trčanje? Možete li izdvojti pet minuta? Hendel predlaže pronalazak aktivnosti u kojima zapravo uživate i koji vas pokreću poput sportova s loptom, sklekovi između aktivnosti ili nešto što vas veseli.

Vježbe snage su važne - prema istraživanju provedenom na Sveučilištu u Michiganu, ljudi s niskom mišićnom snagom imaju 50 posto veću vjerojatnost da će prerano umrijeti u usporedbi sa snažnim pojedincima. Dobra vijest je da vam ne treba teretana kako biste ojačali. Vježbe snage kao što su sklekovi ili čučnjevi mogu se izvoditi gotovo bilo gdje i ne zahtijevaju opremu. Prema Harvard Medical School, treba samo 20 minuta treninga dnevno i počet ćete primjećivati rezultate za samo četiri tjedna.