Manjak sna utječe na svaki segment života

Manjak sna je puno opasniji no što su to pokazivale prethodne studije, pokazala je zadnja provedena na Sveučilištu Michigan, a objavljena je u časopisu Journal of Experimental Psychology.

Utječe na svaki segment života - od toga što povećava rizik da izazovemo prometnu nesreću, zabrljamo posao, padnemo ispit zbog manjka koncentracije ili pak obolimo zbog oslabljenog imuniteta uslijed nesanice.

Pokazalo se da nenaspavane osobe imaju dvostruko veći rizik da pogriješe, u usporedbi s ljudima koji dovoljno spavaju. Također, naspavani ispitanici su se puno bolje nosili s održavanjem pažnje od onih nenaspavanih.

Na temelju istraživanja u kojem je sudjelovalo 138 osoba, od kojih je 77 budno bilo cijelu noć, stopa pogreške u obje skupine ljudi povećala se u večernjim satima. Rizik od pogreške bio je 30 posto u skupini koja nije spavala, u usporedbi s 15 posto u skupini koja je prespavala noć.

Znanstvenici su primijetili da manjak sna ne utječe na zadatke koji izvodimo automatski, no u konačnici ima negativan utjecaj na čitav dan, piše portal MSU Today.

Osim povećanog rizika za pogrešku, koja u određenim slučajevimamože biti fatalna, manjak sna slabi imunitet i čini nas podložnima bolestima. Isto tako djeluje i na psihu. Živčaniji smo, rastreseniji i skloniji depresiji.

Idući put kada vam uzmanjka vremena, dvaput razmislite hoćete li ga krasti od sna. Dok spavamo tijelo i um imaju puno posla, regeneriraju se, bez obzira što mi nismo svjesni toga.