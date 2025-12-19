Tri božićna kolača s malo kalorija

Božić bez debljanja? Ne, nije san nego java, no samo ako napravite kolače koji nemaju previše kalorija.

Stoga, evo tri recepta za božićne kolačiće koji su štedljivi s kalorijama.

Čokoladni keksi

Sastojci: 160 g margarina 2-3 žlice tekućeg sladila (natren), 1 malo jaje, 1 žlica kakaa u prahu, 1 naranča, 125 g brašna, prstohvat soli, 25 g mljevenih oraha, 25 g mljevenih lješnjaka, pola žlice anisa u prahu

Priprema: Pomiješati margarin, sladilo, jaje, kakao, koru naranče, brašno, sol i anis. Tijesto zarolati u oblike promjera 3 centimetra i uvaljati u mljevene orahe i lješnjake. Zamotati u foliju i ostaviti na sat vremena u hladnjaku. Potom nožem narezati kekse debljine pola centimetra. Peći 20 minuta u zagrijanoj pećnici na 180 stupnjeva.

Energetska vrijednost: 34 kalorija po komadu

Kocke od lješnjaka

Sastojci: 80 g omekšalog maslaca, 160 g šećera, 8 žlice ne-masnog mlijeka, 1 mala žlica naribane limunove kore, 300 g brašna, četvrtina žlice praška za pecivo, 2 bjelanjka, 100 g mljevenih lješnjaka, četvrtina žlice cimeta

Priprema: Pomiješati maslac, šećer i mlijeko, dodati limunovu koru. Brašno pomiješati s praškom za pecivo te dodati u smjesu maslacem. Tijesto ravnomjerno rasporediti po limu za pećenje. Napraviti snijeg te u njega dodati ostatak šećera, cimet i lješnjake. Ravnomjerno rasporediti po prvom sloju tijesta. Nožem lagano urezati kocke ili pravokutnike. Peći 12-15 minuta na 160 stupnjeva u zagrijanoj pećnici.

Energetska vrijednost: 35 kalorija po komadu

Zvijezde od cimeta

Sastojci: 250 g brašna, 170 g maslaca, 170 g mljevenih badema, 30 g naribane čokolade, 170 g šećera u prahu, 2 žutanjka, sok od pola limuna, žlica cimeta, 100 cijelih oguljenih badema, bjelanjak

Priprema: Maslac, brašno, čokoladu, sok od limuna, jaja, šećer i cimet pomiješati strojno (ruke previše zagrijavaju tijesto). Tijesto pokriti i ostaviti dva sata na sobnoj temperaturi. Izvaljati na debljinu od oko tri milimetra i izrezati zvijezde. Rasporediti po limu za pečenje premazati bjelanjkom i ukrasiti s polovicom badema. Peći 10-15 minuta na 180 stupnjeva u zagrijanoj pećnici.

Energetska vrijednost: 35 kalorija po komadu