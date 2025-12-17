3 recepta za božićne slastice
Ma koliko vi voljeli kolačiće koje jedete svake godine, možda je vrijeme da se razbije monotonija i isproba neki recept iz bijelog svijeta, pa evo tri takva
Božićni kolači tradicionalno se rade onako kako su nam to radile mame i bake... a možda ipak ne ove godine?
Kolačići od đumbira
Svaka obitelj ima svoj recept za cookiese od đumbira koji ne smiju nedostajati na tradicionalnom američkom božićnom stolu.
Sastojci
velika žlica naribanog đumbira
75 g maslaca
120 g šećera, pakiranje vanilin šećera
1 jaje
2 žlice mlijeka
275 g brašna
1 žlica praška za pecivo.
Priprema
Đumbir naribati na sitne trakice i pomiješati ga s maslacem, šećerom, vanilin šećerom, jajem i mlijekom. Potom dodati brašno i prašak za pecivo te razvaljati tijesto (4-5 mm) i izrezati oblike po želji (najčešće krugove promjera 3-4 cm). Peći 12 minuta na 175 stupnjeva.
Lješnjak trokuti
Austrijanci se vole držati tradicije, a Božić bez trokuta od lješnjaka je gotovo nezamisliv.
Sastojci za tijesto
225 g brašna
mala žlica praška za pecivo
100 g šećera, pakiranje vanilin šećera
jedno jaje, žlica vode
100 g omekšalog maslaca.
Sastojci gornji sloj
150 g maslaca
150 g šećera
2 pakiranja vanilin šećera
3 žlice vode
100 g mljevenih lješnjaka
200 g listića lješnjaka
3 žlice pekmeza od marelica
Preljev
100 g čokolade.
Priprema
Zamijesiti sve sastojke za tijesto te ga izvaljati u više duguljastih oblika i položiti na lim za pečenje. Ravnomjerno premazati pekmezom. Redom izmiksati navedene sastojke za gornji sloj i odložiti na 10 minuta te rasporediti po tijestu s pekmezom. Peći 25 minuta 180 na stupnjeva. Ostaviti da se ohladi 20-tak minuta i izrezati trokute (veličine 8x8 cm). Vrhove trokuta namočiti u otopljenu čokoladu.
Španjolski kruh
Ne radi se, kao što ime kaže, o kruhu nego finom, laganom kolaču s okusom badema.
Sastojci
125 g brašna
125 g maslaca
pakiranje vanilin šećera
prstohvat soli, žutanjak
žlica bijelog vina
žlica slatkog vrhnja
2 bjelanjka
100 g šećera u prahu
50 g grubo mljevenih badema.
Priprema
Pomiješati brašno, maslac, vanilin šećer, sol, žutanjak, bijelo vino i vrhnje te ostaviti da odstoji 60 minuta. Bjelanjke istući u snijeg i polako dodavati šećer u prahu, a potom i bademe. Razvaljati tijesto i ravnomjerno premazati smjesom od bjelanjka, šećera i badema. Izrezati 3x5 centimetra velike pravokutnike. Peći 17 minuta na 200 stupnjeva.
