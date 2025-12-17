3 recepta za božićne slastice

Božićni kolači tradicionalno se rade onako kako su nam to radile mame i bake... a možda ipak ne ove godine?

Ma koliko vi voljeli kolačiće koje jedete svake godine, možda je vrijeme da se razbije monotonija i isproba neki recept iz bijelog svijeta, pa evo tri takva:

Kolačići od đumbira

Svaka obitelj ima svoj recept za cookiese od đumbira koji ne smiju nedostajati na tradicionalnom američkom božićnom stolu.

Sastojci

velika žlica naribanog đumbira

75 g maslaca

120 g šećera, pakiranje vanilin šećera

1 jaje

2 žlice mlijeka

275 g brašna

1 žlica praška za pecivo.

Priprema

Đumbir naribati na sitne trakice i pomiješati ga s maslacem, šećerom, vanilin šećerom, jajem i mlijekom. Potom dodati brašno i prašak za pecivo te razvaljati tijesto (4-5 mm) i izrezati oblike po želji (najčešće krugove promjera 3-4 cm). Peći 12 minuta na 175 stupnjeva.

Lješnjak trokuti

Austrijanci se vole držati tradicije, a Božić bez trokuta od lješnjaka je gotovo nezamisliv.

Sastojci za tijesto

225 g brašna

mala žlica praška za pecivo

100 g šećera, pakiranje vanilin šećera

jedno jaje, žlica vode

100 g omekšalog maslaca.

Sastojci gornji sloj

150 g maslaca

150 g šećera

2 pakiranja vanilin šećera

3 žlice vode

100 g mljevenih lješnjaka

200 g listića lješnjaka

3 žlice pekmeza od marelica

Preljev

100 g čokolade.

Priprema

Zamijesiti sve sastojke za tijesto te ga izvaljati u više duguljastih oblika i položiti na lim za pečenje. Ravnomjerno premazati pekmezom. Redom izmiksati navedene sastojke za gornji sloj i odložiti na 10 minuta te rasporediti po tijestu s pekmezom. Peći 25 minuta 180 na stupnjeva. Ostaviti da se ohladi 20-tak minuta i izrezati trokute (veličine 8x8 cm). Vrhove trokuta namočiti u otopljenu čokoladu.

Španjolski kruh

Ne radi se, kao što ime kaže, o kruhu nego finom, laganom kolaču s okusom badema.

Sastojci

125 g brašna

125 g maslaca

pakiranje vanilin šećera

prstohvat soli, žutanjak

žlica bijelog vina

žlica slatkog vrhnja

2 bjelanjka

100 g šećera u prahu

50 g grubo mljevenih badema.

Priprema

Pomiješati brašno, maslac, vanilin šećer, sol, žutanjak, bijelo vino i vrhnje te ostaviti da odstoji 60 minuta. Bjelanjke istući u snijeg i polako dodavati šećer u prahu, a potom i bademe. Razvaljati tijesto i ravnomjerno premazati smjesom od bjelanjka, šećera i badema. Izrezati 3x5 centimetra velike pravokutnike. Peći 17 minuta na 200 stupnjeva.