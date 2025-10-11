Tri azijska probiotika koje možete probati

Kimchi - kimchi je tradicionalno korejsko jelo od povrća, obično kupusa i rotkvice, začinjeno ljutim papričicama, češnjakom i đumbirom. Zbog specifičnog procesa fermentacije, kimchi je izuzetno bogat probioticima. Osim probiotika, kimchi je izvrstan izvor vitamina A, C i B, kao i dijetalnih vlakana koja pomažu u poboljšanju probave i potiču osjećaj sitosti. Za one koji preferiraju manje ljute varijante, postoji mogućnost pripreme kimchija s blažim začinima, a lako se može dodati kao prilog ili glavni dio obroka.

Miso - miso je fermentirana pasta napravljena od soje, soli i specifičnih kultura bakterija, poput Aspergillus oryzae. Miso se obično koristi kao baza za juhu, koja je popularan dio japanske kuhinje. Osim probiotika, miso pasta bogata je esencijalnim mineralima poput cinka, mangana i bakra, kao i vitaminima B skupine koji su važni za metabolizam. Fermentacija miso paste povećava dostupnost hranjivih tvari, olakšavajući njihovu apsorpciju. Miso je pogodan za ljude koji preferiraju vegetarijansku prehranu, a njegov bogat i složen miris može obogatiti razna jela.

Tempeh - tempeh je sojin proizvod, porijeklom iz Indonezije, koji je sve popularniji među vegetarijancima i veganima. Proces fermentacije povećava razinu probiotika u tempehu, a proizvod je također bogat proteinima, kalcijem i vitaminima B skupine.