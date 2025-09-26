Trećina Hrvata želi promijeniti posao

Unatoč većoj dostupnosti edukacija i sve većem naglasku na smislen rad, mnogi zaposlenici u Hrvatskoj, ali i drugim europskim zemljama, i dalje razmišljaju o promjeni posla. Upravo to pokazuje najnovije međunarodno istraživanje Alma Career, vodeće kompanije u području zapošljavanja u srednjoj i istočnoj Europi, poznate u Hrvatskoj po brendu MojPosao.

Putem platforme Paylab istraženo je pronalaze li zaposlenici smisao u onome što rade, koliko poslodavci ulažu u njihov razvoj te u kojoj mjeri razmišljaju o promjeni radnog mjesta. Istraživanje je obuhvatilo više od 11.000 ispitanika iz osam zemalja: Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Češke, Slovačke, Estonije, Litve i Latvije.

Prilike za razvoj sve brojnije

Razvoj zaposlenika i osjećaj da posao ima svrhu sve su važniji čimbenici na modernom tržištu rada. Prema istraživanju, 60 % ispitanika u promatranim zemljama smatra svoj posao zanimljivim, 52 % ima priliku primijeniti svoje vještine i znanja u svakodnevnim zadacima, 46 % vidi dublji smisao u radu, a 41 % smatra da im dodijeljeni zadaci pomažu u profesionalnom napretku.

U Hrvatskoj je situacija slična, pa tako 59 % radnika doživljava posao kao izazovan i privlačan, dok 41 % pronalazi svrhu u onome što radi. Dodatno, 48 % zaposlenih navodi da svakodnevni zadaci omogućuju primjenu njihovih vještina i kvalifikacija, a 36 % smatra da im ti zadaci pomažu u profesionalnom razvoju.

Ipak, želja za promjenom i dalje postoji. Više od polovice sudionika istraživanja tvrdi da bi razmotrili novi posao ukoliko im se ponudi bolja prilika, a svaki treći ozbiljno razmišlja o promjeni poslodavca.

Kad je riječ o Hrvatskoj, 55 % zaposlenika priznaje da bi razmotrilo promjenu posla ako dobije zanimljivu ponudu, dok više od trećine (37 %) ozbiljno razmišlja o prelasku na drugo radno mjesto.

„Rezultati pokazuju da zaposlenici mogu uživati u svom poslu, cijeniti mogućnosti za unaprjeđenje svojih vještina, a ipak biti spremni otići", rekao je Jozef Plško, direktor za odnose s javnošću i komunikacije u Alma Careeru. "Za poslodavce to znači da samo osposobljavanje nije dovoljno za zadržavanje zaposlenika. Organizacije koje će uspjeti one su koje kombiniraju poštenu plaću s jasno strukturiranim putevima obuke, potiču sudjelovanje svih skupina zaposlenika i razvoj zaposlenika postavljaju kao temeljnu vrijednost svoje ponude kao poslodavca."

Ravnoteža između angažiranosti i lojalnosti

Istraživanje također pokazuje da bolje plaćeni zaposlenici osjećaju veći angažman, učinkovitije koriste svoje vještine i rjeđe ozbiljno razmišljaju o promjeni posla u odnosu na one s nižim primanjima. Međutim, i među njima bi se gotovo polovica odlučila na odlazak kad bi se pojavila bolja prilika.

U Hrvatskoj, među radnicima s nižim plaćama, polovica (50 %) aktivno traži novi posao, 42 % smatra svoj posao zanimljivim, dok samo 28 % pronalazi svrhu i dublji smisao u radu.

Razvoj kao osobna investicija

Istraživanje pokazuje da su edukacije postale sastavni dio suvremenog radnog okruženja. Više od 56 % radnika obuhvaćenih iszraživanjem u posljednjih je šest mjeseci prošlo kroz edukaciju ili usavršavanje koje financira poslodavac. U Hrvatskoj je taj udio nešto niži, te je manje od polovice (48 %) radnika sudjelovalo u edukacijskim programima.

Zaposlenici u Hrvatskoj programe za stručno usavršavanje uglavnom prihvaćaju s entuzijazmom. Gotovo polovica ispitanika (43 %) u potpunosti ili većinom koristi ponuđene edukacije, 32 % sudjeluje povremeno, 14 % rijetko, dok 11 % uopće ne koristi prilike za profesionalni razvoj.

Detaljniji pregled podataka otkriva donekle očekivan podatak; što je viša razina obrazovanja zaposlenika, to je veća i njihova motivacija za daljnjim usavršavanjem i napredovanjem.

Gotovo polovica zaposlenika koji su sudjelovali u istraživanju na usavršavanje gleda ne samo kao na obvezu prema poslodavcu, već i kao na priliku za razvoj novih vještina i otvaranje novih karijernih mogućnosti. Taj je pristup posebno izražen u Češkoj i Slovačkoj, gdje gotovo 60 % zaposlenika ulaže u edukacije kako bi poboljšali svoje šanse za napredovanje.

U Hrvatskoj, 47 % radnika edukacije koristi kako bi se približili zanimljivijem poslu i boljoj budućnosti, 37 % sudjeluje kako ne bi zaostajali za kolegama, dok 16 % pohađa tečajeve i stručna usavršavanja isključivo zbog zahtjeva poslodavca.