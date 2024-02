Trebate jesti vlakna

Dijetetičarka Chelsea LeBlanc otkriva zašto je baš prehrana bogata vlaknima dobar izbor za sve one koji nastoje skinuti neželjene kilograme.

"Kada je riječ o mršavljenju, svi govore o proteinima, ali često zaboravljaju na jednu od ključnih nutricionističkih superzvijezda: vlakna", objašnjava LeBlanc. Prema njoj, ključ za skidanje neželjenih kilograma može biti jednostavan; samo trebamo uključiti pravu količinu vlakana u dnevne obroke.

Kako vlakna utječu na gubitak kilograma?

Vlakna mogu utjecati na gubitak kilograma jer povećavaju osjećaj sitosti. Time ne samo da sprječavaju prejedanje, već i pomažu u kontroli tjelesne težine smanjenjem ukupnog unosa kalorija.

"Vlakna vas čine zadovoljnima i sitima nakon obroka. Ovo može pomoći s ciljevima mršavljenja tako što će vam pomoći da jedete manje, a čak može i pomoći da se riješite žudnje za čipsom i slatkišima", objašnjava dijetetičarka. Također, vlakna reguliraju razinu šećera u krvi i podržavaju ravnomjerno oslobađanje energije. Usporavajući apsorpciju hranjivih tvari, sprječavaju brze skokove i padove šećera u krvi, pridonoseći stabilnijem metabolizmu.

Koliko vlakana treba konzumirati svaki dan za mršavljenje?

Kako prenosi Eat This, Not That, određivanje prave količine vlakana za svaki dan poput je pronalaženja savršene ravnoteže za dobrobit tijela. U idealnom slučaju, preporučuje se da žene trebaju konzumirati 25 grama vlakana dnevno, dok je kod muškaraca to oko 38 grama.

Od točne količine vlakana dijetetičarka ističe da je puno važnije uključiti hranu bogatu vlaknima u obroke i međuobroke. Trebate konzumirati voće, povrće, cjelovite žitarice i mahunarke. Ne morate drastično mijenjati prehranu, već samo početi jesti više vlakana. Također, možete početi češće konzumirati avokado, zobene pahuljice, orašaste plodove i druge namirnice koje sadrže vlakna.