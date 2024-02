Kako do blistave kože? Ovim vitaminima, naravno ;)

Naravno da je do sada izbačeno pravo mnoštvo dostupnih seruma i krema protiv starenja, oslanjanje na proizvode i zanemarivanje pravilne prehrane možda nije najučinkovitiji način poboljšanja izgleda kože.

Dakle, važno je da se naša prehrana sastoji od raznolikog povrća, voća, izvora proteina i zdravih masnoća. Osim toga, ključno je procijeniti pravilan unos vitamina za potencijalne dobrobiti protiv starenja. Te promjene mogu dovesti do značajnih poboljšanja kvalitete kože.

Stručnjak za njegu kože i liječnik, dr. Anil Rajani istaknuo je četiri vitamina koji su ključni za održavanje kože mladolikom i sjajnom.

Vitamin D - Rajani preporučuje uzimanje dodataka vitamina D kako bi naša koža izgledala zategnuto. Iako je najbolje ograničiti izlaganje suncu kako bismo izbjegli oštećenja od sunca i rak kože, on predlaže 15 minuta dnevnog izlaganja suncu jer je vitamin D dobar za kožu. Vitamin D često nastaje kada koža upije sunčevu svjetlost. Napominje se da kolesterol pretvara u vitamin D kada se to dogodi. Zatim se preuzima kroz jetru i bubrege te se prenosi kroz tijelo, što pomaže u stvaranju zdravih stanica. "Ovo uključuje stanice kože, tako da se odnosi na kožu, a ne samo sustavno na tijelo", objasnio je u videu. Također tvrdi da može pomoći u prevenciji stanja kože poput psorijaze.

Vitamin C - stručnjak tvrdi da se vitamin C u visokim razinama nalazi u vanjskom i unutarnjem sloju kože, poznatima kao epidermis i dermis. "Bori se protiv raka, djeluje kao antioksidans, a njegova uloga u proizvodnji kolagena pomaže elastičnosti kože", dodao je. Vitamin C igra ključnu ulogu u održavanju snažne i čvrste kože, pridonoseći njezinoj otpornosti protiv vanjskih utjecaja. Nalazi se u mnogim proizvodima za njegu kože protiv starenja. Osim toga, vitamin C, koji je prisutan i u agrumima, potiče zacjeljivanje rana, smanjuje oštećenje stanica i odgađa znakove starenja poticanjem prirodne proizvodnje kolagena. Rajani preporučuje redoviti unos vitamina C za obnovu kože i sprječavanje suhoće. Preporučena dnevna doza iznosi 1000 miligrama, a dodaci prehrani obično nisu nužni, prema stručnjaku.

Vitamin E - baš kao i vitamin C, Rajani kaže da je vitamin E antioksidans čija je glavna funkcija u njezi kože zaštita od oštećenja uzrokovanih suncem. Vitamin E apsorbira štetno UV svjetlo od sunca kada se nanese na kožu. Uzimanje ovog vitamina također može pomoći u sprječavanju tamnih mrlja i bora. Pomaže i u liječenju upale kože, a poželjno je unositi dovoljno vitamina E putem hrane i dodataka prehrani. Rajani napominje da većina odraslih treba oko 15 miligrama vitamina E dnevno. Nalazi se u orašastim plodovima i sjemenkama.

Vitamin K - dok dr. Rajani preporučuje dodavanje vitamina K u prehranu, naglašava da ne pomiješamo K1 i K2. On tvrdi da je nedostatak vitamina K2 jedan od uzroka bora. Ipak, u videu se fokusirao na vitamin K1, za koji kaže da ne djeluje na kosti toliko koliko K2, te je bitniji u pomaganju tjelesnog procesa zgrušavanja krvi.Osnovne funkcije ovog vitamina smatraju se korisnima i za određene kožne uvjete poput strija, vena, ožiljaka, tamnih mrlja i tvrdokornih krugova ispod očiju, prema Rajaniju. Istaknuo je da se vitamin K može pronaći i u različitim kremama za kožu te može spriječiti različita stanja kože. Kako bi se postigle prednosti vitamina K protiv starenja, Rajani kaže da je preporučena doza za odrasle 90 do 120 mikrograma dnevno. Zaključuje da možemo povećati unos jedući kelj, špinat, zelenu salatu, kupus i mahune.

Prema tome, nemojte škrtariti na sebi!