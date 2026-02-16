Velik dio Hrvata živi u boli

Bol je za velik broj građana Hrvatske postala svakodnevni suputnik koji ne utječe samo na fizičko stanje, već i na mentalno zdravlje, radnu sposobnost i obiteljski život. Pokazalo je to najnovije nacionalno istraživanje o boli, nazvano Indeks boli u Hrvatskoj, koje je agencija Ipsos provela za Krka-Farmu u suradnji s Hrvatskim društvom za liječenje boli.

Bol je redovita pojava za većinu građana

Prema rezultatima istraživanja, gotovo polovica ispitanika osjeća bol barem jednom tjedno, dok se 15 posto građana s boli suočava svakodnevno. Bol nikada ne osjeća 1 posto ispitanika. Čak 60 posto ispitanika ističe da bol ima umjeren ili značajan utjecaj na njihovu sposobnost obavljanja svakodnevnih aktivnosti. Istodobno, 43 posto ispitanika navodi da osjeća bol koja ih ometa u svakodnevnim aktivnostima barem jednom tjedno, dok njih čak 75 posto takvu bol osjeća najmanje jednom mjesečno.

Kada je riječ o mjestu i vrsti boli, bolovi u leđima najčešći su oblik tegoba (barem povremeno je osjeća 71 posto ispitanika), a odmah iza njih slijede glavobolje (64 posto) i mišićna bol (41 posto). Među rjeđim oblicima boli ističu se grlobolja i zubobolja, dok su glavobolje značajno češće prisutne među ženama, a bolovi povezani sa sportskim ozljedama među muškarcima. U mlađoj populaciji (18-35 godina) češće su glavobolje i menstrualne boli, dok su kod starijih ispitanika izraženiji bolovi u zglobovima.

Kod dijela građana bol prelazi u kronično stanje

Većina ispitanika navodi da bol koju najčešće osjećaju traje nekoliko sati (36 posto) ili nekoliko dana (23 posto), no u slučajevima kada bol traje dulje od tri mjeseca, najčešće je riječ o kroničnim bolovima u leđima, zglobovima i ekstremitetima.

Istraživanje dodatno upozorava na utjecaj modernog načina života. Četiri od deset ispitanika osjećaju bol povezanu s dugotrajnim korištenjem tehnologije barem jednom tjedno, poput glavobolja uzrokovanih ekranima ili bolova u leđima zbog dugotrajnog sjedenja. Više od dvije trećine građana takvu bol osjeća barem jednom mjesečno, što potvrđuje da tehnologija postaje značajan faktor u razvoju i održavanju boli. U odnosu na prošlo izdanje istraživanja, značajno je manje ispitanika koji osjećaju bol uzrokovanu tehnologijom svakodnevno.

Posao i privatni život među prvim su „žrtvama" boli

Podaci iz Indeksa boli u Hrvatskoj jasno pokazuju da bol ima snažan psihološki učinak. Za njih 62 posto bol najmanje jednom mjesečno utječe na njihovo raspoloženje i društvene aktivnosti. Gotovo polovica ispitanika (48 posto) navodi da im bol povećava razdražljivost, dok 35 posto ističe povećanu razinu stresa. Dodatno, 13 posto ispitanika povezuje bol s pojavom anksioznosti, a 9 posto s depresijom, dok nešto manje od trećine ispitanika smatra da bol nema utjecaja na njihovo mentalno zdravlje.

Posljedice se osjećaju i u profesionalnom životu: oko četvrtine ispitanika navodi da ih bol na tjednoj razini sprječava u obavljanju profesionalnih obveza. U privatnoj sferi, gotovo polovica građana u posljednjih godinu dana propustila je neki važan događaj zbog boli, a četvrtina ih je takve situacije doživjela više puta.

Pauze su prepoznate kao važne, ali se rijetko prakticiraju

Iako ispitanici jasno prepoznaju važnost odmora, samo petina građana kratke pauze uzima na dnevnoj bazi, dok se dulje pauze, poput vikend-odmora ili godišnjih odmora, uzimaju znatno rjeđe. Istodobno, 43 posto ispitanika smatra da bi kratke pauze trebalo uzimati svaki dan. Kao glavni motivatori za uzimanje pauze navode se mentalno zdravlje (27 posto), umor (22 posto) i obitelj (22 posto), dok su najdraže aktivnosti vrijeme provedeno s obitelji (66 posto), putovanja (57 posto) i druženje s prijateljima (51 posto). Zanimljivo, 31 posto ispitanika ističe samoću kao aktivnost koja ih čini najsretnijima, dok je za 33 posto to vrijeme provedeno s djecom.

Stručnjak upozorava: bol se i dalje prečesto ignorira

Istraživanje o boli i utjecaju boli na kvalitetu života hrvatskih građana komentirao je dr. sc. Dino Budrovac, specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja i predsjednik Hrvatskog društva za liječenje boli:

„Rezultati ovoga istraživanja potvrdili su činjenicu koliki utjecaj na kvalitetu života ima bol. Neliječena ili neadekvatno liječena bol može postati kronična bol koja negativno utječe na pojedinca ne samo u fizičkom smislu nego i emocionalnom i psihičkom. Kronična bol povezana je sa povećanom razdražljivosti, anksioznosti i depresijom što kod pojedinca dovodi do socijalne izoliranosti, nezadovoljstva i osjećaja bespomoćnosti. ", istaknuo je dr. sc. Budrovac.

„Na nama zdravstvenim djelatnicima je da podižemo svijest o važnosti liječenja boli, kako u općoj populaciji tako i kod studenata, naših budućih kolega koji će postati dio zdravstvenog sustava. Vrijeme u kojem se bolesnicima govorilo da je normalno da ih boli trebamo ostaviti iza sebe. Kvalitetnom edukacijom bolesnika i razgovorom moramo se boriti protiv predrasuda i uvriježenih stereotipa i upoznati ih sa mogućnostima liječenja boli", dodao je, naglašavajući važnost podrške i podizanja svijesti o ovom sveobuhvatnom problemu.

Upravo su podizanje svijesti o boli i podrška temelj Krkinog projekta Bez pauze, u okviru kojeg je provedeno ovo drugo nacionalno istraživanje o boli.

„Projektom Bez pauze želimo potaknuti odgovorniji i informiraniji pristup liječenju boli, uz naglasak na važnost stručnih savjeta, pravilne terapije i razumijevanja boli kao stanja koje se može i treba adekvatno liječiti. Cilj nam je osnažiti ljude da prepoznaju bol na vrijeme i da, uz pravu podršku, zadrže kontrolu nad kvalitetom svog života. Na kanalima Bez pauze na Facebooku i Instagramu približavamo ovu filozofiju korisnicima kroz stručne savjete, stvarne priče i inspirativne sadržaje", istaknula je dr. dent. med. Lovorka Tonsa Ljuba, voditeljica terapeutskog područja u Krka-Farmi.

Za više informacija o provedenom istraživanju, analiza i stručnih savjeta za nošenje s boli posjetite Nalgesin.hr.