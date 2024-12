TRAITRS najavljuju koncert u Tvornici kulture

Kanadski duo TRAITRS najavljuje koncert u zagrebačkoj Tvornici kulture! Moderni goth i post punkeri pripremaju svoj novi, iščekivani album koji će objaviti u 2025. godini, a pratit će ga velika turneja po Europi, Sjevernoj i Južnoj Americi. TRAITRS će u Zagrebu zasvirati u četvrtak, 20. studenog 2025. godine.

TRAITRS - „Thin Flesh"

TRAITRS su proživjeli monumentalnu godinu u svojoj karijeri, a u sljedećoj obećavaju još više. Mračni cold wave duo na tragu zvuka The Curea, Bauhausa i Cocteau Twinsa počeo je s radom 2015. godine kada su Shawn Tucker (vokal, gitara) i Sean-Patrick Nolan (tekstovi, klavijature) otkrili zajedničku strast prema punku, elektroničkoj glazbi i umjetničkim horor filmovima. Sve su to pretvorili u glazbeni projekt čiju je istančanu estetiku publika vrlo brzo prihvatila, pa njihova glazba broji milijune streamova, a bili su i na nekoliko velikih internacionalnih turneja te svirali kao support bendovima VNV Nation, Chameleons, Lebanon Hanover i She Wants Revenge. U svoj zvuk uklapaju melankolične sintesajzere, ledene gitare i ritam mašine te mračne stihove i vokale. Duo je svirao u više od 25 država, uključujući i velike showcase festivale, a u sklopu velike turneje kojom obilaze Europu, Sjevernu i Južnu Ameriku skrenut će i u Hrvatsku.

TRAITRS - „Oh, Ballerina"

Svoju su debitantsku kasetu „Rites and Ritual" snimili s talentiranim producentom i multiinstrumentalistom Joshom Korodyjem, a objavili su je u travnju 2016. godine. Dvije godine kasnije, TRAITRS su albumom „Butcher's Coin" postigli veliki uspjeh te zaradili hvalospjeve kritike. Posebno su se istaknuli singlovi i uspješnice „The Lovely Wounded", „The Suffering of The Spiders" i „Thin Flesh", a osim što broji preko 10 milijuna streamova, potonja je pjesma ove godine uključena u novu verziju filmskog klasika „The Crow". Treći album „Horses in the Abattoir" objavljen je u studenom 2021. godine te je ušao na brojne top liste albuma godine, ali i vrhove ljestvica u Njemačkoj.

TRAITRS - „Ghost And The Storm"

Kanadski post punk duo TRAITRS sljedećeg proljeća stiže u Tvornicu kulture i donosi osvježenje na pozornicu. Iz Toronta će donijeti novi album te svoj moderni goth zvuk i mračnu estetiku.

Ulaznice po early bird cijeni od 17 eura dostupne su na blagajni Tvornice kulture, na svim prodajnim mjestima CoreEventa te online na platformi CoreEvent. Regular cijena ulaznice iznosit će 20 eura, dok će se na dan koncerta popeti na 23 eura.