Kill The Pain pridružuje se kolektivu Nouvelle Vague na zagrebačkom koncertu

Popularni francuski kolektiv Nouvelle Vague, predvođen vokalima Shanice Sloan i Marine Quemere, izabrao je bend koji će im svirati kao support na zagrebačkom koncertu. U Tvornici će večer otvoriti Kill The Pain, duo koji svira eklektični kaleidoskop žanrova, a predvode ga Pheobe Killdeer i Mélanie Pain. Nouvelle Vague i Kill The Pain u Šubićevu stižu u petak, 18. travnja 2025. godine.

Kill The Pain - „Zig Zag"

Kill The Pain obilježava posebna alkemija između Australke Pheobe Killdeer i Francuskinje Mélanie Pain, čiji se glas krije iza uspjeha kolektiva Nouvelle Vague. Plešući između nostalgičnih stilova i brojnih žanrova, duo izvodi veselu mješavinu latino perkusija, funky basa, električnih gitara, afro beatova, sintesajzera s prizvukom 80-ih i hipnotizirajućih vokala. Kreativne i eklektične glazbenice prošle su godine objavile svoj prvi album „Kill The Pain" (2023.) te ga promovirale na velikoj svjetskoj turneji koja je uključivala mnoštvo nastupa od Australije do Ujedinjenog Kraljevstva. Mélanie i Pheobe pridružit će se Nouvelle Vageu na pozornici u Tvornici kulture u izvedbi nekoliko pjesama.

Kill The Pain -„I Do What I Do"

Projekt Nouvelle Vague djelo je Marca Collina i Oliviera Libauxa, a pokrenuli su ga 2003. godine s ciljem da odaju počast post punku. Sve je krenulo s izvedbom pjesme „Love Will Tear Us Apart" u stilu bossa nove, a s obzirom na to da im je čitav proces bio uzbudljiv, u samo osam mjeseci imali su snimljen čitav eponimski album. Pjesme su na prvom albumu otpjevali zavodljivi ženski vokali Eloisia, Camille i Mélanie Pain, a već su prvijencem postigli ogroman komercijalni uspjeh. Isto se dogodilo i s drugim albumom „Bande à Part" na kojemu su se nalazile i „Ever Fallen in Love (With Someone You Shouldn't've)", „Blue Monday" i „Heart of Glass". Dvije godine kasnije objavljeno je novo izdanje, „3", na kojemu se našao sjajni duet Mélanie Pain i Martina Gorea, kreativnog genija Depeche Modea. Produktivni je kolektiv posljednje izdanje, „Should I Stay Or Should I Go", objavio u veljači ove godine, a uz naslovnu se pjesmu posebno ističu i obrade pjesama „This Charming Man", „Shout" i „You Spin Me Round".

Nouvelle Vague feat. Mélanie Pain - „Girls & Boys"

Nouvelle Vague i Kill The Pain pripremit će pravu koncertnu poslasticu u Tvornici kulture. Kolektiv će izvesti popularne pjesme post punka u novom i jedinstvenom izdanju, a na pozornici će im se pridružiti i originalna pjevačica Mélanie Pain.

Ulaznice po early bird cijeni od 25 eura potražite na blagajni Tvornice kulture, na svim prodajnim mjestima CoreEventa ili online na platformi CoreEvent. Na dan koncerta cijena ulaznice iznosit će 30 eura.