Glavno pitanje izgleda jednostavno - tko se lakše zaljubljuje, žene ili muškarci. Vjerojatno biste odgovorili da su to žene, koje su romantične, nježne i sve ono što ih čini ženama, no, istina je potpuno suprotna - to su muškarci!

Muškarci se optužuju da ne poklanjaju svoje srce olako, nego traže onu pravu, dok žene prati glas zaljubljivog spola. No, kao i puno toga što uzimamo zdravo za gotovo kao točnu informaciju, i ovo je samo mit.

>> Zaljubljenost nije isto što i ljubav >>

Naime, istraživanje koje je provela jedna kozmetička tvrtka na 2 tisuće ispitanika pokazalo je da su upravo muškarci zaljubljiviji spol - preko polovice muškaraca zaljubilo se barem pet puta u životu, dok se 47 posto žena zaljubilo samo jednom, za razliku od 39 posto muškaraca.

>> Zaljubljenost kod muškaraca nestaje iz ovih razloga >>

U pravu, vječnu ljubav vjeruje trećina ljudi, a zanimljiv je podatak da se tek pet posto muškaraca i žena nikad nije zaljubilo - najveći broj ih je mlađe od 24 godine i još uvijek čekaju onu pravu osobu.

>> Zaljubljenost je stvarno kao droga >>

Kad zaljubljenost prelazi u ljubav? Kad veza postane ozbiljna, što za petinu ljudi znači kad im partner kaže da ih voli, a za trećinu kad partnera upoznaju s roditeljima.