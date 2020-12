Tijekom blagdana obično dobijemo... koliko kila?

Blagdani su oni dani u godini koje bismo trebali uživati i vesliti se... no, obično povezuju uz dvije stvari - poklone i finu klopu, no to je ujedno i doba godine kad nam ne gine koji kilogram viška,

Naravno, to je i logično kad se vrijeme provodi uz obiteljska okupljanja uz bogat stol kojim dominira masna i slatka hrana.

Ipak, trebalo bi tu ubaciti neke brojke kako bi znali koliku zapravo štetu radimo svojoj liniji... jer ima onih koji misle da su to zanemarive brojke.

Istraživanje je dalo egzaktan podatak - prosječno se u deset dana nakon Božića dobije 0.6 posto tjelesne težine. Zvuči malo?

Na prvu jest, ali kako isto istraživanje tvrdi da do sljedećeg ljeta uspijemo izgubiti tek polovicu te težine... priča zvuči potpuno drugačije.

Krivac su, naravno, obilni božićni ručkovi i večere jer na taj dan obično pojedemo i do 6 tisuća kalorija, tri puta više od preporučene dnevne doze.

Uz to, ove se kalorije prilično teško tope, jer biste trebali trčati 104 minute umjerenim tempom za sagorijevanje kalorija pojedenih tijekom prosječne božićne večere, dok vas samo jedna čaša kuhanog vina tjera na 44 minute užurbanog hoda kako biste se riješili kalorija.

Stoga, kad sljedeći put počnete puniti tanjur ... razmislite malo.