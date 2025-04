The Sisters Of Mercy će održati 26.07. ekskluzivni koncert u Cave Romane

Nakon rasprodanog koncerta prije dvije godine u zagrebačkom Boćarskom klubu se britanska kultna 80's rock grupa The Sisters Of Mercy vraća u Hrvatsku gdje će u subotu 26.07.2027. održati ekskluzivni koncert u jednom od najatraktivnijih koncertnih prostora na otvorenom, rimskom kamenolomu Cave Romane koji se nalazi u blizi grada Pule! Cave Romane je turistička atrakcija, pored svoje lejpote zanimljiva po tome što su Rimljani iz toga kamneoloma uzimali kamen kako bi izgradili Arenu u Puli.

Ovo će biti peti posjet The Sisters Of Mercy Hrvatskoj. Njihov prvi koncert u Hrvatskoj se održao 1990. godine u rasprodanoj dvorani Doma sportova u Zagrebu u sklopu turneje na kojoj su promovirali svoj treći album „Vision Thing", kada su bili na vrhuncu popularnosti,. Zatim su nas ponovo posjetili 2006. kada su održali open air koncert u zagrebačkoj „Klaonici", tri godine kasnije su održali koncert u zagrebačkoj Tvornici Kulture. Posljednji nastup im je bio 2023. u rasprodanom zagrebačkom Boćarskom domu.

The Sisters Of Mercy su osnovani 1980. godine u britanskom gradu Leeds, a alfa i omega od samog početka je karzimatični frontmen Andrew Edritch koji je proveo grupu kroz uspone i padove i uvijek se uspio uzdići poput feniksa zbog svog beskompromisnog karaktera i velikog talenta. Nakon desetak singlova i EP-a 1985. objavljuju svoj album prvijenac „First And Last And Always" koji ove godine slavi 40. gdišnjicu objavljivanja i sa kojim se uz hit singlove „Walk Away" i „No Time To Cry" odmah penju u sam vrh tadašnje rock scene rame uz rame sa grupama poput The Cult, The Cure, Bauhaus, Killing Joke, Siouxsie & The Banshees,..., a iste godine u sklopu promocijonalne turneje rasprodaju londonsku prestižnu dvoranu Royal Albert Hall čiji snimak koncerta izlazi na VHS video kazeti pod nazivom pod nazivom „Wake" 1986. godine i biva proglašen za jedna od najboljih koncertnih video uradaka.

Tada iz grupe odlaze gitarist Wayne Hussey i basist Craig Adams i osnivaju još jednu kultnu grupu The Mission dok Eldritch sa novom basisticom Patriciom Morrison koje je prije toga svirala u kultnoj američkoj grupi The Gun Club i Alanom Vega iz kultne grupe Suicide osniva The Sisterhood koji objavljuju album „Gift" i singl „Giving Ground" kojeg The Sisters Of Mercy znaju izvoditi u živo i dan danas.

Slijedi drugi album The Sisters Of Mercy „Floodland", objavljen 1988. godine i čak tri hit singla „This Corrosion", „Dominion" i „Lucretia" sa kojima The Sisters Of Mercy dospjevaju na sve top liste, a „Dominion" čak i na Billboard Dance Club Songs top listu, a Patricia Morrison postaje ikona goth i dark scene!

Ovdašnja publika ima poseban odnos prema grupi The Sisters Of Mercy prije svega baš zbog objavljivanje njihovog drugog albuma „Floodland" 1988. godine od strane tadašnjeg Jugotona, a hitovi „This Corrosion", „Dominion" i „Lucretia" su se tada vrtili u svim alternativnim klubova i slušaonicama. Album je objavljen na početku velike ekspanzije dark pokreta kod nas te je taj album bio jedan od najbitnijih i najpoplarnijih albuma u to vrijeme na ovim prostorima.

1990. godine Eldritch okuplja novu ekipu, gitaristu Andreasa Bruhna, basistu Tony Jamesa, koji je sa Billy Idolom osnovao punk rock grupu Generation X, a kasnije osnovao grupu sigue Sigue Sputnik i gitaristu Tim Brichena iz grpe All About Eve sa kojima objavljuje svoj treći album „Vision Thing". Sa tim albumom The Sisters Of Mercy skerću iz darkerskih u rock vode, a singl „More" koje je pjesme koautor i producent poznati američki glazbenik i producent Jim Steinman, postiže do sada njihov največi uspjeh tako pridobivši i rock i metal publiku. „Vision Thing" je također licencno objavlejn od strane Jugotona, tako da se priča i popularnost Sistersa nastavlja i u našim krajevima! Tada The Sisters Of Mercy u sklopu svjetske turneje po prvi puta dolaze u naše krajeve i održavaju prvi koncert te turneje u zagrebačkoj dvorani Dom Sportova koji je bio rasprodan i o kojem se i dan danas priča.

1991. godine izlazi dvostruki kompilacijski album „Some Girls Wander By Mistake" sa singlovima i EP-jevima koji su objavljeni u preriodu prije prvog albuma „First And Last And Always" kojega također Jugoton objavljuje. Taj album također postiže velik uspjeh, tako u svijetu, tako i kod nas. Kruna svega je idući kompilacijski album „A Slight Case Overbombing" objavljen 1993. godine koji sadrži sve hit singlove grupe uključuijući najveći hit The Sisters Of Mercy „Temple Of Love", novu verziju singla iz 1983. objavljenog 1992. godine u kojoj je sudjelovala popularna etno pjevačica Ofra Haza i sa tim singlom su The Sisters Of Mercy probili sve barijere i postali jedan od svjetski najpoznatijih grupa. Poslejdnji studijski snimak The Sisters Of Mercy je je singl „Under The Gun" na kojem gostuje pjevačica Terri Nunn iz grupe Berlin.

The Sisters Of Mercy su u svojoj karijeri objavili samo tri albuma, 3 EP-a i desetak singlova. Kada se upotrijebi riječ „samo" tri albuma se pored toga mora reči i „kakva tri albuma"! Za sva tri albuma možemo slobodno reči da su remek djela rock'n'rolla i definitivno jedni od najutjecajnijih albuma koji su utjecali na mnoge današnje glazbenike i grupe i to u svim glazbenim žanrovima, a Sisters i dalje pune velike dvorane i sviraju na velikim festivalima širom svijeta. No, pored snimljenih pjesama The Sisters Of Mercy konstatno stvaraju i nove pjesme te ih sporadično izvode u živo stvarjući nadu da će jednog dana ipak otići u studio i snimiti novi album.

Early bird ulaznice su odmah nakon objave rasprodane, tako da su sada u prodaji regularne ulaznice po cijeni od 55.00 €, dok će na dan koncerta ulaznice koštati 65.00 €, ako ih ostane jer je kapacitet prostora ograničen na 3.000 posjetitelja i pretpostavlja se da će koncert ubrzo biti rasprodan. Ulaznice se mogu kupiti pored Entio sustava online i Entrio prodajnih mjesta i u Dirty Old Shopu - Tratinska 34, Zagreb, Rockmark - Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb i Dallas Music Shopu - Splitska 2a, Rijeka.