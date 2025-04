Welcome Spring Festival 2025.

Ponovno otvaramo aktivnu učionicu u parku i s velikim veseljem vas pozivamo na sedmo izdanje Welcome Spring Festivala, koji će se održati od 25. travnja do 4. svibnja 2025. u našem omiljenom zelenom kutku, livada pored kluba Route 66.

Festival i ove godine donosi bogat program za sve generacije, uz naglasak na aktualne teme poput klimatskih promjena, mentalnog zdravlja mladih, STEM-a i robotike, umjetne inteligencije, održivih recepata te nezaobilazne glazbe i umjetnosti.

Otvorenje festivala, 25. travnja uz grafite u službi okoliša, tu je i nezaobilazna glazba za svačije uši uz Dj -e i razne bendove. Kako uplovljavamo u vikend, u subotu plešemo uz Brotherse, a nedjelja je rezervirana za glazbenu poslasticu i romantiku pod zvijezdama - bend Neki Novi Klinci. Svaki dan nudi raznolike sadržaje: sportske aktivnosti poput frizbija, badmintona, stolnog tenisa i nogometa, a imat će te priliku okušati se u Maloj olimpijadi otpada te osvojiti vrijedne nagrade.

Dnevni dio festivala rezerviran je za edukativna predavanja i diskusije kao što je ono profesora Želimira Veinovića o obnovljivim izvorima i nuklearnoj energiji, a profesorica Dragana Tišma će nas uputiti u koncept Zelenog recepta. Očekuje vas i panel o mentalnom zdravlju mladih i klimatskim promjenama, uz korisne savjete o tome kako umjetna inteligencija može podržati brigu o psihološkoj dobrobiti te radionice za vrtiće.

Svjetski dan plesa, 29. travnja, festival nudi radionice afričkog plesa i ritma, a večer je rezervirana za laganu svirku uz MAKU meets CHOSQUE i glazbu iz cijelog svijeta. Glazbeni dio programa u deset dana festivala, dodatno obogaćuju nastupi bendova Kaira Kela, Ima Gruva, Rtificialred, Plagijatorsi i školskih bendova iz El Musicantea i Strano tijelo. Da atmosfera bude još bolja, 30.4., pobrinut će se Marina Orsag uz kviz Sluha i Igara u Eurosong izdanju, a kasnije vas čeka i party do sitnih sati.

Ne propustite tradicionalnu Prvomajsku feštu, uz besplatni grah za sve susjede koji ponesu svoj tanjur i pribor - jer ZAJEDNO brinemo o okolišu! Za glazbeni ugođaj taj poseban dan, tu su Soulectors u formaciji Demi More, Marko s & Keskese, a ArtBazzar će okupiti lokalne umjetnike i kreativce koji će posjetiteljima pripremiti interaktivne radionice u kojima ćete moći uživati, osim na Prvom maju, i vikendima.

Osvježite se na radionici Zmiksam ti petak s receptima za zdrave koktele, opustite se uz yogu u zelenilu ili doživite kako robotika susreće prirodu na STEM radionici "Roboti u akciji", a bit će tu i mnoštvo kreativnih radionica i XXL igra Muzeja iluzija kroz cijeli tjedan.

Welcome Spring Festival je mjesto gdje se susreću znanost, umjetnost, zajednica i priroda. Pridružite nam se i osjetite ritam proljeća - s glavom u znanju, a nogama u ritmu! Festival već sedam godina organizira udruga Priroda za sve, koja na zabavan i neformalan način educira posjetitelje o održivom razvoju, otpadu i klimatskim promjenama. Kroz rečenicu "običan festival s neobičnim zadatkom", postali su prepoznatljivi kao mjesto gdje se znanje prenosi uz osmijeh, glazbu i zajedništvo.



Za potpuni doživljaj, posjetiteljima će na raspolaganju biti i bogato opremljen festivalski šank s raznovrsnim osvježavajućim koktelima, izborom piva i ostalih napitaka. Ljubitelje dobrih zalogaja oduševit će Langosh bar, gdje će se moći kušati popularni langoši u raznim slatko slanim varijantama - toliko dobri da će vam pomutiti pamet!

Ulaz na sve programe Festivala koji se održavaju radnim danima od 11 do 24 sata, petkom i subotom do 02 h i nedjeljom do 24 h je besplatan, kućni ljubimci svih vrsta su dobrodošli, a sve detalje o samom programu pogledajte na:

https://www.facebook.com/WelcomeSpringFestivalZg https://www.instagram.com/welcomespring_festival