Combichrist u Boogaloou

U petak 09.05.2025. u zagrebački klub Boogaloo dolazi Combichrist, norveško-američka aggrotech electro industrial metal atrakcija koji će nas posjetiti u sklopu svoje turneje "Still Making Moinsters 2025". Sa sobom dovode još tri nova i nadolazeća izvođača - francusko/njemačku gothic electro industrial atrakciju Extize, britanske alter metalce Crimson Veil i američku pagan synth darkwave grupu Esoterik.

Osnivač i vokal grupe Combichrist, Andy LaPlegua, karijeru je započeo u kultnim norveškim hardcore bendovima My Right Choice i Lash Out, te kasnije u electro bandu Icon of Coil. 2003. godine LaPlegua je svoje dotadašnje iskustvo i zvuk hardcorea i electronice spojio i osnovao Combichrist. Iste godine objavili su i svoj prvi album "The Joy Of Guns", no zapaženiji uspjeh postižu tek singlom "Like To Thank My Buddies" koji se nalazi na drugom albumu "Everybody Hates You" i sa kojim LaPlegua stvara novi naziv za svoju glazbu "Techno Body Music" ili TBM kao svoj odgovor na dotadašnji "Electro Body Music" tj EBM, te su u isto vrijeme objavili i pjesmu "This is TMB". 2006. godine sa prvim velikim hit singlom "Get Your Body Beat" se pojavljuju na Billboardovoj ljestvici "Top 10 Dance Singles". Pjesma se pojavljuje i u filmu "The Gene Generation", pa se tako scene iz filma nalaze u video spotu, a pjesma je objavljena na trećem Combichrist albumu "What the Fuck Is Wrong with You People?" sa kojim su dospjeli do samog vrha svjetske glazbene scene.

2009. slijedi album "Today We Are All Demons", a u sklopu turneje po prvi puta dolaze u Zagreb gdje su u klubu Aquarius odžali koncert za pamčenje, nešto što do tada nije bilo viđeno na ovim prostorima, spoj energičnog ebm-a i punk energije! 2010. objavljuju album "Making Monsters" nakon čega dobivaju poziv za turneju sa industrial metal velikanima Rammstein sa kojima su nastupili i u zagrebačkoj Areni i po mišljenju nekih čak pomalo i zasjenili Rammstein svojim minimalističkim energičnim nastupom koji se sastojao od močnih ritmova i agresivnih vokalnih dionica.

I evo ih opet, 2011. Combichrist nastupaju u zagrebačkom klubu Boogaloo sa grupama Mortiis i Substaat. 2014. godine Combichrist objavljuju svoj sedmi album "We Love You" i u sklopu turneje ponovo dolaze u Zagreb gdje odravaju koncert u Tvornici Kulture. 2016. godine sa osmim albumom "This Is Where Death Begins" se udaljuju od svojih electro korjena i zalaze u metal vode. Deveti album "One Fire" izlazi 2019. godine koji promoviraju iste godine i u zagrebačkoj Močvari i gdje dolaze ponovo 2022.

2024. godine Combichrist objavljuju svoj deseti album "CMBCRST" sa kojim nastavljaju pomicati granice žanrova, vraćaju se u electro vode, ovog puta u kombinaciji sa industrial metalom i postapokaliptičnom atmosferom, te novinari album uspoređuju sa grupama poput Ministry, Rob Zombi i Marylin Manson. "CMBCRST" je dobio odlične kritike i od strane medija i od strane fanova, a hrvatska publika imati će priliku provjeriti kako zvuči uživo u klubu Boogaloo 09.05.2005.! Vjerovali ili ne, ovo će biti njihov sedmi nastup u Zagrebu od 2009. do danas! Uz pjesme sa novog albuma Combichrist obećavaju obožavateljima set listu sa svim dosadašnjim hitovima uključujući i ultimativni hit "Get Your Body Beat"!

Na ovoj turneji Combichrist dovode sa sobom, po prvi puta u Hrvatsku, čak tri vrlo interesantne novije grupe sa alter scene - njemačko francusku gothic electro industrial atrakciju Extize, britanske alter metalce Crimson Veil i američku pagan synth wave grupu Esoterik. Tako se ovaj koncert slobodno može nazvati malim festivalom i pravom poslasticom za ljubitelje electro, industrial, goth, dark, metal scene! Nakon koncerta će se za nastavak zabave pobrinuti poznati zagrebački D.J. Tomi Phantasma koji će puštati prigodnu glazbu.

Vrata se otvaraju u 19:00 sati, a prvi band, Esoterik, će svoj nastup započeti već u 19:30. Cijena ulaznica iznosi 30€, a na dan koncerta će cijena ulaznica iznosti 35€. Ulaznice se mogu kupiti online putem sustava Entrio i na Entrio prodajm mjestima, a „ulaznice sa sličicom" tj. hard tickets možete kupiti i u Dirty Old Shopu, Tratinska 34 i u klubu Hard Place, Hrvatske bratske zajednice 4 u Zagrebu.