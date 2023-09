Sve ljubitelje životinja vodimo na druženje na zagrebačkoj špici

Svi smo se već pomalo pomirili s činjenicom da je ljeto gotovo, no to ne znači da ne možemo uživati u njegovim zadnjim kricima. Nema boljeg načina od druženja na zagrebačkoj špici i to na jednoj od najpopularnijih terasa.

Sigurno ste već krenuli razmišljati kako iskoristiti zadnje zrake ljetnog sunca koje će sjati nadolazećeg vikenda. Uz dobru glazbu, kotele i poslastice, terasa hostela Swanky Mint, 30. rujna postaje "place to be. Ako u sve to dodamo i najbolje društvo, četveronožne ljubimce i druge vlasnike pasa, dobili smo nepogrešiv recept za još jedan Pawesome Saturday party.

Pozivamo vas da nam se ove subote, 30. rujna pridružite na dobrotvornom drugom izdanju Tito's x Swanky Pawsome Saturday partyja od 12 do 17 sati koji će održati na sunčanoj terasi hostela Swanky Monkey Garden na adresi Ilica 50 (u prolazu).

Terasa hostela Swanky Mint pretvara se u pravo utočište za vlasnike pasa i njihove ljubimce, uz glazbenu podlogu DJ Bizze i koktele čiji je glavni sastojak Tito's Vodka. No naši kokteli nisu samo ukusni, oni su i humanitarnog karaktera jer ćemo 2 EUR od kupnje svakog koktela, koji će se na Pawesome Saturday partyju prodavati po promotivnoj cijeni od 5 EUR, donirati udruzi Zaklada za zaštitu životinja Beštie iz Splita. Ipak je Tito's Vodka For Dog People.

Pobrinuli smo se i za vaše krznene ljubimce te će svakog od njih dočekati pseće poslastice i posebni pokloni! Ulaz na Tito's x Swanky Pawsome Saturday party je besplatan, a pozvani ste svi. Budite dio naše humanitarne priče!

Vidimo se u Swankyju - ne zaboravite PAWesti svoje pseće prijatelje!