HONOR Magic V5 - najtanji preklopni pametni telefon na svijetu stiže na hrvatsko tržište

Od svog debija 2019. godine, preklopni pametni telefoni evoluirali su kroz nekoliko ciklusa inovacija - od onih debljih s vidljivim pregibima do elegantnih, praktičnih uređaja koji konkuriraju upotrebljivosti tradicionalnih pametnih telefona. Novi HONOR Magic V5 postavlja novi industrijski standard kao najtanji preklopni pametni telefon na svijetu, s ultra tankim profilom od 8,8 mm i težinom od samo 217 g. Da bismo to stavili u perspektivu, Magic V5 je tanak i lagan kao i drugi klasični pametni telefoni, što ga čini izuzetno jednostavnim za nošenje i udobnim za držanje - bez žrtvovanja impresivnog iskustva sklopivog telefona. Kada je rasklopljen, telefon je tanak nevjerojatnih 4,1 mm, pomičući fizičku granicu debljine koju postavlja Type-C priključak. Ovo inženjersko postignuće omogućava uređaj koji je ne samo elegantan i udoban za držanje, već donosi i poznato iskustvo klasičnih mobitela u kategoriju sklopivih uređaja.

Inženjerska tankoća bez kompromisa

Tankoća preklopnih uređaja više je od estetskog trijumfa - to je prekretnica u pogledu upotrebljivosti. Tanji uređaj je lakši za nošenje, udobniji u ruci i omogućuje veću prenosivost. Postizanje takve tankoće sklopivog uređaja jedinstveno je izazovno - puno više od postizanja lakoće - zbog integracije dvostrukih zaslona, središnje šarke, ojačanih okvira, velikog baterijskog sustava, pa čak i sustava hlađenja, što sve doprinosi debljini uređaja. Tradicionalno, ove komponente značajno povećavaju veličinu i težinu. HONOR Magic V5 rješava ove izazove preciznim inženjeringom, naprednim materijalima i proizvodnim procesima vođenim umjetnom inteligencijom, što rezultira uređajem koji je prirodan u ruci, a istovremeno nudi prednosti velikog impresivnog unutarnjeg zaslona i vanjskog zaslona standardne veličine.

Revolucionarna tehnologija silicij-ugljičnih baterija

Jedno od najznačajnijih postignuća HONOR Magic V5 je njegov napredni silicij-ugljični sustav baterija. Tradicionalne litij-ionske baterije suočavaju se sa značajnim ograničenjima u gustoći energije, upravljanju toplinom i utjecaju na okoliš. Magic V5 ima bateriju od 5820 mAh s 15 % udjela silicija, koristeći vlastitu slojevitu arhitekturu koja odvaja silicij i grafit u zasebne "sendvič" slojeve. Ovaj dizajn poboljšava izdržljivost, povećava udio silicija i poboljšava transport elektrolita i litijsku međupovršinu.

Silicij-ugljične baterije predstavljaju veliki iskorak, nudeći mnogo veći teoretski kapacitet od konvencionalnih litij-ionskih baterija na bazi grafita (do 3579 mAh/g u odnosu na 370 mAh/g). Međutim, čiste silicijske anode šire se do 300 % tijekom punjenja, uzrokujući mehaničko naprezanje i smanjenje vijeka trajanja baterije. HONOR to rješava kombiniranjem silicija s ugljikom, gdje silicijeve čestice djeluju poput spužvastih kuglica, a ugljik pruža okvir sličan čeliku za ublažavanje širenja i održavanje strukturne stabilnosti. CVD kemijsko taloženje iz pare stvara gotovo savršene sferne silicijeve čestice, potičući ujednačenost i stabilnost međupovršine, a dvostruki sloj premaza (DLC) dodatno povećava trajnost.

Rezultat je baterija koja nudi:

• Ultra visoku gustoću energije: kapacitet od 5820 mAh u ćeliji debljine samo 2,3 mm

• Izvanredno trajanje baterije: do 49 sati i 48 minuta s jednim punjenjem - 9 sati dulje od konkurentskih sklopivih baterija

• Brže punjenje i bolju kontrolu topline

• Dulji vijek trajanja i poboljšanu ekološku održivost

• 15 % visokog udjela silicija za veću učinkovitost

Upravljanje baterijom uz pomoć umjetne inteligencije

HONOR Magic V5 integrira HONOR E2 čip - 4 u 1 čipset za upravljanje napajanjem - koji radi s algoritmima pokretanim AI-jem kako bi inteligentno prilagodio izlaznu struju na temelju uvjeta okoline i opterećenja u stvarnom vremenu. Ovaj sustav optimizira obrasce punjenja, smanjuje potrošnju energije i značajno poboljšava sigurnost i pouzdanost baterije, čak i pri ekstremnim temperaturama.

Napredna procesorska snaga i usluge

U svojoj srži, HONOR Magic V5 pokreće mobilna platforma Qualcomm Snapdragon® 8 Elite, koja osigurava vrhunske performanse umjetne inteligencije i besprijekornu inteligenciju na uređaju kako bi zadovoljila potrebe i poslovnog i slobodnog vremena. Ovaj čipset sljedeće generacije dizajniran je za beskompromisne performanse u produktivnosti, igranju i multitaskingu. Platforma koristi optimizaciju potaknutu umjetnom inteligencijom kako bi osigurala fluidan rad, bez obzira prebacuju li se korisnici između aplikacija, otvaraju li više prozora ili uživaju u visokoučinkovitim mobilnim igrama. Poboljšanja softvera dodatno optimiziraju jedinstvene mogućnosti dvostrukog zaslona i više prozora sklopivog oblika, pružajući besprijekorno korisničko iskustvo.

Za dodatnu bezbrižnost, HONOR Magic V5 dolazi s HONOR 7+7 jamstvom koje nudi proširenu podršku za korisnike.

S lansiranjem HONOR Magic V5, HONOR još jednom redefinira što je moguće u sklopivim pametnim telefonima - pružajući neviđenu tankoću, robusne performanse i revolucionarnu tehnologiju baterije. Za tehnološke entuzijaste i profesionalce, Magic V5 predstavlja sljedeći skok naprijed u mobilnom inženjerstvu.

HONOR Magic V5 bit će dostupan u Hrvatskoj krajem kolovoza 2025.

O brandu: https://www.honor.com/hr/

Facebook: https://www.facebook.com/honorcroatia

Instagram: https://www.instagram.com/honor.hrvatska

Youtube: http://www.youtube.com/@honorhrvatska

Vijek trajanja baterije testiran je u skladu s europskim standardima energetske učinkovitosti.