Sve je spremno za slavljeničko, 15. izdanje INmusic festivala

Festivalski kamp na jarunskim otocima već je pun, a vrata INmusic festivala #15 otvaraju se danas u 16:30 sati, kao i svaki naredni dan festivala. Koncert sjajnih The Killersa publika željno iščekuje već dvije godine, a upravo oni headlineri su prvoga dana posebnog izdanja INmusica. IDLES, Fontaines D.C., Hinds, KOIKOI te brojni drugi uveličat će otvaranje INmusica. Veličanstveni Nick Cave and the Bad Seeds headlineri su drugoga dana INmusica, dok će osim njih nastupati White Lies, Dry Cleaning, Amadou & Mariam i mnoga druga imena. Žestoki Deftones zavladat će glavnom pozornicom našeg najvećeg open-air festivala u srijedu, 22. lipnja, a osim njih publika će imati priliku vidjeti brojne bendove uključujući Royal Blood, Gogol Bordello, Sleaford Mods itd. Kasabian se vraćaju na INmusic i to na dodatni, četvrti dan festivala, a osim njih uživat ćemo u glazbi Róisín Murphy, The Comet is Coming, Rival Sons, Tamikrest i mnogih drugih imena. Detaljan program festivala možete provjeriti na službenim INmusicovim stranicama: https://www.inmusicfestival.com/program/2022?view=lineup

Za vrijeme trajanja festivala promet na Jarunu će biti zatvoren od 15 sati, a organizacija festivala poziva sve posjetitelje da na INmusic dođu javnim prijevozom. Autobusi ZET-a oko Jaruna za vrijeme festivala neće prometovati. Za bicikliste će biti osigurane ograde za zaključavanje bicikala na vlastitu odgovornost, a više informacija o sigurnosnim ograničenjima možete pronaći na službenim stranicama INmusic festivala. Zbog najavljenog sunčanog vremena i višestrukih upita za unos sredstava za zaštitu od sunca i insekata, podsjećamo na dozvoljene vrste zaštitnih sredstava - na festival je dozvoljen unos zaštitnih sredstava protiv sunca i insekata isključivo u plastičnim pakiranjima do 100ml zapremnine (uključujući plastične bočice sa pumpicom). Na festival nije dozvoljen unos sredstava u bočicama pod pritiskom (aerosola) i stick pakiranja te zaštitnih sredstava u plastičnoj ambalaži iznad 100ml zapremnine.

Kupovina pića i hrane na festivalu vrši se isključivo INmusic festivalskom bezgotovinskom karticom koju možete kupiti na jednoj od 30 TOP-UP lokacija na festivalu i festivalskom kampu, po cijeni povratnog depozita od 20 HRK. Nadopuna INmusic festivalske bezgotovinske kartice moguća je gotovinom i bankovnim karticama, a više informacija pronađite na službenom webu INmusica.

Replika Teslinog tornja izgrađena 2016. godine i ove godine će biti atrakcija tijekom sva tri dana održavanja festivala uz odličan VJ program. Publika će i ove godine moći uživati u Šumi Striborovoj, Silent partyju i karaokama.

Sve ulaznice na festivalskom ulazu se mijenjaju za festivalske narukvice. Posjetitelji se mole da narukvice ne trgaju, režu ili na bilo koji način oštećuju jer tada prestaju biti važeće. Festivalske narukvice vrijede za jedan ulazak dnevno, nakon izlaska iz festivalskog prostora povratak s istom narukvicom iz sigurnosnih razloga više nije moguć do početka sljedećeg festivalskog dana. Pravilo vrijedi na glavnom ulazu u festival. Pravilo jednog ulaska dnevno ne odnosi se na kamperske narukvice, ali se u tom slučaju moraju koristiti posebni kamperski ulazi.

Četverodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #15 po cijeni od 699kn dostupne su putem službenog festivalskog webshopa, a već kupljene trodnevne ulaznice za INmusic festival #15 ostaju važeće i za puna četiri festivalska dana u novim datumima održavanja jubilarnog izdanja INmusic festivala. Višestruki posjetitelji INmusic festivala registrirani kao članovi INmusic cluba imaju mogućnost ostvariti popuste na ulaznice za sebe i svoje prijatelje u iznosu do 100 kuna. U prodaji je i ograničeni broj jednodnevnih ulaznica za 15. izdanje najvećeg hrvatskog open-air festivala i dostupan isključivo putem službenog INmusic webshopa