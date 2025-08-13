Eluveitie sredinom prosinca u Boogaloou

Švicarski folk metal velikani Eluveitie nakon više od 12 godina vraćaju se pred zagrebačku publiku s novim spektakularnim nastupom koji će se održati 16. prosinca 2025. u klubu Boogaloo! Ovaj jedinstveni bend, čije ime potječe iz etruščanskog jezika, već više od dva desetljeća oduševljava fanove diljem svijeta svojom originalnom fuzijom melodičnog death metala i tradicionalne keltske glazbe. Pretprodajna cijena ulaznica je 36 eura i mogu se kupiti preko Hangtime weba, a ako ih ostane, na dan koncerta cijena će biti 39 eura. Hard copy ulaznice uskoro će biti dostupne i u Dirty Old Shopu.

Ulaznice: https://bit.ly/4l0GGiv

Eluveitie je osnovan 2002. u Winterthuru pod vodstvom Chrigela Glanzmanna, karizmatičnog frontmena i multiinstrumentalista. Već s debitantskim albumom Spirit (2006.), bend je skrenuo pažnju metal zajednice na svoj bogat zvuk u kojem električne gitare, gajde, viola, frula i mandolina koegzistiraju u savršenoj ravnoteži. Njihovi tekstovi, često pisani na galskom, istražuju drevne keltske mitove i povijest.

Pravi proboj dolazi dvije godine nakon s albumom Slania, nakon čega potpisuju za Nuclear Blast i pozicioniraju se kao vodeća snaga folk metal žanra. Album Helvetios iz 2012. postigao je komercijalni uspjeh diljem Europe i dodatno učvrstio njihov status.

Velike promjene u postavi dogodile su se 2016. godine, nakon čega im se uskoro pridružuje talentirana vokalistica i harfistica Fabienne Erni, a Michalina Malisz preuzima hurdy-gurdy. Njihov doprinos novoj fazi benda jasno se čuje na albumima Evocation II: Pantheon (2017.) i Ategnatos (2019.), u kojima Eluveitie doseže svoju najzreliju i najdinamičniju formu. Ànv je njihov najnoviji album koji je svjetlo dana ugledao u travnju te će ga bend promovirati ovom prilikom.

Dosad su nastupili na svim važnijim svjetskim metal festivalima - od Wacken Open Aira do Hellfesta i Metal Daysa - a njihovi koncerti redovito pune klubove i dvorane. Hrvatska publika ih već dobro poznaje jer već su nas posjetili u Močvari i Tvornici kulture.

Ne propustite priliku biti dio ovog spektakla osmeročlanog benda koji uživo stvara jedinstven zid zvuka - spoj snage metala i drevne keltske duše. Vidimo se 16.12. u Boogaloou!