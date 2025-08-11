Zagrebački operni festival već ima sjajne obrise

Zagrebačka izvedba Werthera Julesa Masseneta, čiju režiju potpisuje trostruki oskarovac Dante Ferretti, otvorit će treće izdanje Zagrebačkog opernog festivala, koji će od 9. do 20. rujna u zagrebačkom HNK-u predstaviti novija ostvarenja domaćeg i međunarodnog opernog repertoara.

Dante Ferretti, koji uz režiju potpisuje scenografiju i kostimografiju, proslavio se suradnjama s Federicom Fellinijem, na filmovima "Proba orkestra", "Grad žena", "I plovi brod", "Glas s Mjeseca", "Ginger i Fred", s Martinom Scorseseom ("Između života i smrti", "Otok Shutter", "Bande New Yorka", "Hugo" i "Avijatičar") i Timom Burtonom ("Sweeney Todd").

"Njegova čarobna vizija donosi neponovljivo kazališno iskustvo koje spaja opernu eleganciju i filmsku raskoš", ističe se u najavi. Maestro Pier Giorgio Morandi, svjetski priznati dirigent i šef dirigent zagrebačke Opere, tu "emocionalno snažnu partituru" vodi, u raskošnoj koprodukciji s Teatrom Carlo Felice iz Genove.

Opera Werther skladana je prema romanu "Patnje mladog Werthera" Johanna Wolfganga von Goethea, jednom od kapitalnih djela svjetske književnosti, koje je odmah po objavljivanju 1774. postiglo uspjeh kakav nije ponovilo nijedno književno djelo nakon njega.

Mladi ljudi počeli su se poistovjećivati s Wertherom - odijevati se poput njega u plavi frak i žuti prsluk te uživati u ljubavnoj boli i patnji koja će uskoro postati Weltschmerz, svjetska bol, jedno od stožernih obilježja romantizma. Cijelo razdoblje poslije će se nazvati Sturm und Drang (Oluja i nagon), prema drami Friedricha Maximiliana von Klingera iz 1776.

Iz HNK kažu da, kao i roman, opera Julesa Masseneta, skladana 1887. na libreto Édouarda Blaua, Paula Millieta i Georgesa Hartmanna, govori o teškim unutarnjim previranjima mladića Werthera, kojeg razdire bol prema kreposnoj Charlotti. Libreto prati radnju romana uz ustupke opernim konvencijama, pa se kao protagonisti izdvajaju samo Werther i Charlotte, čiji je brak s Albertom tek dužnost zbog dana obećanja, što dramaturški mijenja lik Charlotte koja u operi svoju ljubav izjavljuje samo Wertheru.

Zagrebački operni festival okupit će u Zagrebu brojne operne umjetnike i kazališta koja će predstaviti neke od svojih najboljih opernih produkcija, uz mnoštvo popratnih programa. Sudjeluju Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana s Puccinjevom Manon Lescaut, Sofijska opera s Wagnerovom Die Walküre, Ansambl Dialogos s Ariadne Alive, te Slovensko narodno gledališče Maribor s Verdijevim Otellom.