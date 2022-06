Ludi tjedan u Attacku

DIY JURIŠ, srijeda 22.6., 16:00-00:00, ulaz besplatan

DIY JURIŠ za Dan antifašističke borbe!

Vjerojatno su svi oni koji prate događanja na zagrebačkoj nezavisnoj sceni primijetili izostanak punka iz DIY Juriša, no to ne znači da punk ovdje nije prisutan, dapače. Posljednja dva DIY Juriša obilježili su koncerti lokalnih punk bendova, no kako (negativnu) ekonomsku inflaciju prati ona (pozitivna) inflacija punk gostovanja u lipnju te kako smo tijekom Korona perioda ugostili većinu lokalnih punk bendova, ovog Juriša odlučili smo dati prostora svima onima čije djelovanje, unatoč činjenici da je od krucijalne važnosti za afirmaciju lokalne punk scene, nezasluženo prolazi ispod radara. Ideja je stvoriti svojevrsni DIY Market gdje će se uz buvljak prezentirati nezavisni izdavači i distribucije, dok će ekipa iz Reci:Klaonica kolektiva kuhati hranu na donacije za prijeko potreban popravak krova u njihovom skvotu. Stoga pozivamo sve one koji se vode entuzijazmom, a ne profitom, da nam se pridruže 22.6. u popodnevnim satima!

Plakat izradila: Ena Jurov

Shaped shapes, četvrtak 23.6., u 20 h, ulaz besplatan

OTVORENJE: ČETVRTAK 23.6.2022. U 20:00 H

GALERIJA SIVA (MEDIKA), PIEROTTIJEVA 11

Autonomni kulturni centar Attack! kroz program galerija Siva poziva vas na otvorenje grupne izložbe pod nazivom SHAPED SHAPES

Ovorenje izložbe predviđeno je za 23. lipnja u 20.00 sat u galeriji Siva, Pierottijeva 11, Medika. Izložbu možete pogledati do svaki dan do 28.. lipnja od 17 - 20:00 sati.

Na izložbi naziva „Shaped Shapes" svoje nove umjetničke radove predstavljaju četiri autora: Nikica Jurković, Mario Miličić, Damir Sobota i Josipa Tadić. Iako inicijalno nije zamišljeno da bude tretirana kao tematska grupna izložba, neupitno je da radovi umjetnika, kao i oni sami, dijele nekoliko glavnih zajedničkih karakteristika i međusobno u prostoru Galerije Sive, ali i izvan njega, ostvaruju višeslojni dijalog.

Damir Sobota predstavlja se novim radom pod nazivom „Konveksna forma". Rad se sastoji od dva presavinuta aluminijska papira, horizontalno položena jedan iznad drugoga. Obrisna linija papira stvara formu, pretvara svoju plošnost u treću dimenziju - u oblik kojeg, kako autor ističe, ne treba gledati asocijativno. Kao i u prethodnim radovima (mapa serigrafije 30102020 - radovi prikazani na izložbi u Institutu za suvremenu umjetnost u Zagrebu krajem prošle godine) preispituje na koji način granica rada - obrisna linija - može postati motiv rada. U ovom slučaju motiv rada je horizont koji se stvorio dodirivanjem dva papira. Bočne strane rada tvore dvije kružnice, jednu iznad druge, te kroz njih vidimo prazan prostor. Reflektirajuća prednja strana i plava stražnja strana papira pritom su u kontrastu.

Mario Miličić izlaže seriju kolaža pod nazivom „Nusprodukti". Radovi su nastali od ostataka preostalih nakon izrade prijašnjih radova, pri čemu je tad za svaki pojedini rad korištena samo jedna vrsta materijala: folije, papira, naljepnice i slično. Novonastali radovi kombinacija su više različitih materijala te zbog toga za autora predstavljaju nusprodukt. Miličić naglašava da je motivaciju za rad oduvijek nalazio u materijalima - ponajviše u onima koje bih negdje pronašao ili bi se od nekud pojavili. „Posebni sam ljubitelj ostataka, dijelova koji su na prvi pogled suvišni. Nastali "slučajno", bez određene namjene, na hrpi čekaju svoj trenutak za ponovni život, na prepoznavanje njihovog potencijala. Nakon posvećene pažnje te njihovog izdvajanja iz hrpe, pri radu i razvoju kompozicije pretvaraju se u ključne dijelove koji na kraju čine skladnu cjelinu."

Dosadašnji radovi Josipe Tadić su, prema njenim riječima, uvijek bili usmjereni na preciznost i detalje te je sam proces razrade i izrade bio spor. Karakteristično je za te radove da su bili manjih dimenzija i gledali su se iz blizine. Time rad na izložbi „Shaped Shapes" naziva "If you think I am beautiful, don't come closer" predstavlja zaokret u njezinom dosadašnjem stvaralaštvu. Kreativni proces započinje skicom koju crta lijevom rukom kako bi se maksimalno odvojila od prijašnjeg pristupa. Na taj si način oduzima kontrolu nad onim što joj je do sad uvijek bilo najbitnije tijekom rada. Skice u konačnici namjerno jednako neuredno izvodi u tkaninama većih dimenzija. Ideja je da se rad promatra iz daljine, pa je tako i nastao sam naziv.

Novi rad Nikice Jurkovića, službeno „bez naziva i opisa", tvore četiri para identičnih tenisica koje ovaj umjetnik kupuje zadnjih pet godina. Radi se o istoj marki, istom modelu, istoj veličini i istoj boji - Reebok Classic Nylon, 46, crna. Autor primjećuje da svi parovi traju otprilike isto - do kad se ne pojavi prva rupa. Svaki par tenisica izlaže zasebno na svojem pripadajućem postamentu, pritom bojajući sve postamente u crno, a potom svaki idući jednu ruku više u bijelo, čime ističe kronologiju (iznošenosti), ili njegovim riječima „lijepu priču o vremenu".

Kroz naziv izložbe jasno je da je fokus autora u aktualnoj fazi stvaralaštva na transformaciji oblika. Točnije, za sva četiri umjetnika, izloženi radovi reflektiraju igranje formom, eksperiment, istraživanje novog medija-prostora. Ono što je pritom možda najvažnije za istaknuti - u svemu tome karakterizira ih i povezuje jednostavnost, prozračnost i otvorenost - svojevrsno prepuštanje neizvjesnosti kreativnog procesa. Dobiven rezultat na koncu možda nije očekivan ili finalan, ali uvodi element spontanosti, zaigranosti i samim time otvara nove kreativne smjerove. Bilo da je riječ o prihvaćanju greške i nesavršenosti kao dio umjetničkog stvaranja, isticanju potrošnosti/poroznosti u duchampovskoj maniri i usprkos tome/baš zato što za neke predstavlja izlazak iz komfor zone, radi se o četiri rada i autora, koji kao i prostor u kojem izlažu, odražavaju opuštenost u stvaralačkom procesu i umjetničkom izričaju.

Tena Bakšaj

Navečer 25. lipnja, proslavite s nama posljednje dane mjeseca ponosa i Pride Ride 2022.

Dobrodošle/i u Partycikl, veliku, šarenu, veselu i super hot zabavu koju smo vam pripremile na tri floora u AKC Medika.

Ponovno je vrijeme da se okupimo kao zajednica i proslavimo jedinstvo i različitost u Zagrebu...i da se žestoko zabavljamo: fantastično i bez srama. Kako bismo proslavile našu borbu, političku na ulici kao i na plesnom podiju, organiziramo večer koji će imati za cilj slaviti naše razlike.

U dvorištu Medike smo u suradnji s vogue zajednicom u Zagrebu pripremile Vogue Night (u obliku malog neformalnog vogue balla), na kojem ćete moći pogledati kakve to linije iscrtavaju i kako duck walkaju naše voguerske snage. Slobodno uvježbajte svoje pokrete do tada, izađite i pokažite što znate.

U Surogatu vas čeka fantastični techno line-up uz kojeg će se i najumornije biciklističke nogice iznova probuditi. U Attacku ćete se moći isplesati uz house glazbu i pop hitove.

▬▬▬▬

22:00-00:00 Dvorište: Vogue Night

Ples vogue i ballroom kultura nastali su u afroameričkoj i latinoameričkoj LGBTIQ+ zajednici u New Yorku. Vogue ballovi pružaju siguran prostor gdje svatko može biti ono što želi.

Sutkinja: Koni 007 (Mađarska)

DJ: Vektor

Kategorije:

Baby vogue

Znaš elemente voguea ali nisi nikad walkao_la na ballu ili walkaš neko kraće vrijeme? Odaberi hoćeš li walkati old way, new way ili vogue femme i pokaži da znaš osnovne elemente tog stila voguea.

Old way

Prvi stil voguea, old way, bio je nadahnut manekenskim pozama, borilačkim vještinama, svečanim vojnim paradama i pozama s egipatskih skulptura. Portretiran je u dokumentarnom filmu "Paris is Burning", kao i u prvim sezonama serije "Pose".

Lip Sync

U ovoj kategoriji možeš zaraditi 10s pjesmom po vlastitom izboru. Prvih 8 prijavljenih ulazi u natjecanje. Svoju prijavu i verziju pjesme koju ćeš izvesti možeš poslati na mail boris@qsport.info najkasnije do 20.6.

U battleovima će se nasumično pustiti neke od ovih pjesama:

Lady Gaga - Born This Way

Queen - I Want to Break Free

Cyndi Lauper - True Colors

Madonna - Express Yourself

Lil Nas X - Montero (Call Me By Your Name)

Cupcakke - LGBT

Vogue femme

Pokaži nam pet elemenata stila vogue femme: hands performance, catwalk, duckwalk, spin&dip i floor performance. Vogue femme je trenutno najpopularniji stil voguea, a razvile su ga transrodne žene.

Vogue to everything

Zapleši neki od stilova voguea na glazbu koja nikako nije tipična vogue glazba.

Nema strogog dress codea za one koji walkaju, ali preporučujemo da u outfit uključiš neke od boja sa zastave duginih boja, zastave transrodnih osoba ili bilo koje druge zastave koja predstavlja neki od LGBTIQ+ identiteta. Express yourself!

00:00-05:00 Attack

Lesa & Nina

Lesa i Nina bave se plesom kao i istraživanjem i puštanjem muzike. Aktivni su dio ulične i klupske plesne scene balkana, te svoj doprinos ovim subkulturama daju kroz ples, muziku i organiziranje evenata.

Selekcija im je inspirirana plesom, New York clubbingom i old school američkim zvukom. Namjera im je kroz glazbu potaknuti siguran prostor za ekspresiju i dijeljenje sa drugima.

Tomas G

Dugogodišnji radijski DJ poznat iz Službenog početka vikenda na radiju 101 i Yammatu, danas producira emisiju nove plesne glazbe A Tracks na radiju 808. Posebno voli house svih podvrsta - pop, piano, disco, electro, funky, hard - od klasičnih hitova do najnovije produkcije.

Vektor

Slušali ste ga na partyjima House of Flamingo i na nizu zagrebačkih kiki vogue ballova. U houseu se osjeća kod kuće, a njegov jedini glazbeni moto je da 'nikada neće puštati dosadnu muziku'.

00:00-05:00 Surogat

Doxy (Schlag)

Osnivačica je i članica queer DIY aktivističkog programa Schlag, nastalog kao odgovor na slabu vidljivost žena i queer umjetnica na klupskoj sceni. Svoje je vještine također je i prenosila na Zbeletronovim dj radionicama. Doxy je posvećena različitostima i slobodi izražavanja kako na plesnom podiju tako i izvan njega, o čemu svjedoče njezini setovi prepuni okusa s naglaskom na njegovanje underground zvuka.

Metod (Kruha i Bipiema)

Aktivno je uključen u zagrebačku scenu elektronske glazbe, primarno kao dio DIY kolektiva Kruha i Bipiema. U estetskom smislu, promovira zvuk koji se uglavnom kreće u domeni tvrđeg i bržeg plesnog ritma (power house - techno - trance).

Tahikardija (Kruha i Bipiema)

Djeluje kroz kolektiv KBPM, potaknuta potrebom za izražavanjem i eksperimentiranjem kroz muziku. Privlači ju kombiniranje glazbe iz različitih razdoblja koja nose sličnu atmosferu, kao što su zaboravljeni dragulji iz ranih devedesetih i melankolična atmosfera skandinavskog trance, putujući kroz space house, ritualne ritmove i techno himne, a sve provučeno kroz filter trance nostalgije.

UPAD

Cijena ulaza će biti 40 kuna u pretprodaji i 50 kuna na sam dan eventa.