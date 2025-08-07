Završen je 9. Defected Croatia Festival

Spektakularno je završen 9. po redu Defected Croatia Festival, koji se proteklih dana održao na čarobnoj lokaciji The Garden Resorta u Tisnom. Festival je još jednom potvrdio status najutjecajnijeg house festivala u Europi, a prošle godine okrunjen je titulom Best Global Festival na DJ Awards na Ibizi, uz nominaciju za Best Dance Festival na BBC Radio 1 Dance Awards te plasman među top 100 festivala prema DJ Magu.

Iduće ljeto bit će i posljednje za najbolji globalni festival u Hrvatskoj. Deseta obljetnica, kroz koju je u Tisnom, tijekom devet godina prošlo gotovo pola milijuna rasplesanih gostiju iz cijelog svijeta.

"Cijeli Defected tim i ja istinski smo motivirani energijom koju smo primili od vas svih, a da ne spominjemo DJ-eve, izvođače, plesače, voditelje wellbeing aktivnosti i sve uključene u organizaciju ovog festivala. Nadam se da ćete se složiti da su svi i ove godine donijeli svoju A-igru - od glazbe, istraživanja različitih žanrova, nove i poboljšane produkcije The Garden Productionsa, pop-upova i novih elemenata poput Bagsyjevih plesnih radionica; bilo je posebno to vidjeti!" - izjavio je Wez Saunders, CEO Defecteda i dodao: "Uvijek mi je veliko zadovoljstvo i zahvalan sam što sam imao priliku razgovarati s mnogima od vas, posebno s onima koji su putovali iz svih krajeva svijeta - posebne zahvale grupama iz Nairobija, Tibeta, Venezuele, Islanda, Brazila, Meksika, Australije i SAD-a. Bez obzira odakle dolazite, nikad ne

uzimamo zdravo za gotovo to što se obvezujete da putujete i slavite s nama. Hvala

vam!"

Više od 5 tisuća posjetitelja uživalo je ovog ljeta u šest dana i noći elektroničke glazbe, plesa i zajedništva. Festival je bio rasprodan, a lineup je okupio preko 90 DJ-a i live izvođača, od legendarnih imena do mladih uzbudljivih snaga nove generacije.

Festival će zatvoriti nevjerojatnih 10 godina uspomena u The Garden Resortu, Tisno, 2026. godine. Veliko finale održat će se od srijede 29. srpnja do ranih jutarnjih sati ponedjeljka 3. kolovoza 2026. "Želimo obilježiti tu prigodu zajedno sa svakim od vas koji ste pomogli oblikovati festival u ono što je danas i, naravno, dovesti sve nove koji trenutačno osjećaju FOMO da još jednom okuse čaroliju uz Jadransko more! Nakon toga vrijeme je za promjenu. Dajmo Defected Croatia oproštaj koji on (i vi svi) zaslužujete!" - otkriva Wez Saunders.

Festival se odvijao na više lokacija u prekrasnom The Garden Resortu: Main Stage, Beach Stage, Olive Grove, dnevni i noćni boat partyji te kultni after partyji u klubu Barbarellas. Osim glazbenog programa, posjetitelji su mogli sudjelovati u wellness aktivnostima poput joge i mindfulness radionica, koje su dodatno obogatile festivalsko iskustvo.

Festival je još jednom potvrdio zašto ga mnogi nazivaju "najveselijim i najljepšim festivalom na Jadranu". Posebno atraktivni i ove su godine bili nastupi prepoznatljivih Defectedovih performera koji su u Hrvatsku donijeli dašak svjetskog plesnog štiha koji imamo prilike gledati i na rezidencijama Defectedovih brendova na Ibizi.

"Neizmjerno sam ponosan na Defected tim, koji ste možda primijetili u velikom broju ove godine, i na način na koji smo podigli festivalsko iskustvo iz godine u godinu. I na način na koji dajemo sve od sebe da se nosimo i s najizazovnijim situacijama za vas. Od našeg prvog izdanja Defected Croatia festivala 2016., naš je cilj bio jednostavno pružiti kvalitetan program za ljubitelje glazbe i poboljšavati cjelokupno iskustvo svake godine iskreno slušajući našu zajednicu. Mogu reći da smo to nastavili raditi - i to je još jedan razlog zašto će i sljedeće godine biti toliko toga za proslaviti!" - zaključio je Wez Saunders.

Defected Croatia u organizaciji je svjetskog glazbenog brenda Defected Records i The Garden Productions. The Garden Resort ponovno će plesati u ritmu Defecteda, posljednji put iduće ljeto.