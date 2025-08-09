Grace Jones otvorila Adria Summer Festival

Energičnim nastupom legendarna svjetska diva Grace Jones bombastično je otvorila ovogodišnje izdanje dvodnevnog Adria Summer Festivala. Bio je to njezin prvi samostalni nastup u Puli, a publika je imala priliku čuti sve izvedbe koje su obilježile njezinu dugogodišnju karijeru.

Koncert je započela pjesmom Nightclubbing s istoimenog albuma iz 1981. godine, a nastavila s This Is s albuma Hurricane iz 2008. godine. U uvodnom obraćanju publici poželjela je svima da se dobro zabave.

Na set-listi su se našli Private Life, Demolition Man uz njezinu izvedbu na udaraljkama, My Jamaican Guy uz komentar da je Hrvatska podsjeća na rodnu Jamajku, zatim Libertango i druge pjesme iz različitih faza karijere. Izvela je i novu pjesmu The Key. Posebnu reakciju publike izazvala je izvedba hita Pull Up to the Bumper kada se spustila među gledatelje. Tijekom svih izvedbi Jones je pokazala svoj izražen smisao za scenski nastup, zavidnu tjelesnu formu, kao i glasovne sposobnosti.



Koncert je zaključila izvedbom pjesme Slave to the Rhythm iz 1985. godine, tijekom koje je cijelo vrijeme vrtjela hula hoop. Moćnu kombinaciju funka, reggaea, post-funka i electro ritmova koju je pratila vrhunska produkcija publika je prepoznala i nagradila zasluženim ovacijama.

Grace Jones, rođena na Jamajci, od sedamdesetih je godina prisutna na svjetskoj sceni a večerašnjim još jednom je publici pokazala zašto živi bezvremensku umjetničku priču desetljećima.

Večer je otvorio zagrebački electro-pop duo Nipplepeople, koji od 2008. godine nastupaju s prepoznatljivim maskama, a publiku su zagrijali hitovima iz svoje diskografije.



Adria Summer Festival 2025 nastavlja se koncertom sarajevskog benda Plavi Orkestar, u subotu, 9. kolovoza. Publiku će prije njih zagrijati istarski reper Lima Len, poznat po suradnji s Alenom Vitasovićem na pjesmi Brajde, koja na YouTubeu u rekordnom roku skupila više od 11 milijuna pregleda. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio.