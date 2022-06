Novi Dark Side party by Tomi Phantasma

U subotu 25.06. 2022. s početkom u 23 sata, nakon koncerta australskih alter rock legendi Crime + The City Solution, će se u zagrebačkom popularnom Boogaloo Clubu održati novi Dark Side by Tomi Phantasma.

Program Dark Side je program koji se godinama održavao u kultnom darkerskom zagrebačkom klubu Jabuka pod vodstvom najpoznatijeg hrvatskog alter DJ-a Tomija Phantasme. Program se temelji na staroj darkerskoj "jabučarskoj" set listi počevši od Dark Dance-a, prvog dark partyija na ovim prostorima koji je sa svojim radom počeo 1983. i na koji je dolazio i sam Tomi. Mnoga od tih glazbenih imena koja su se tada puštala u Jabuci je u zlatnim osamdesetima baš Jabuka isfuralana na našoj sceni. Tu tradiciju je kasnije nastavio Tomi u Jabuci kao i drugim zagrebačkim klubovima, pa su na toj audio/video set listi tako grupe poput Bauhaus, Joy Division, The Cure, Killing Joke, Gang Of Four, Love & Rockets, Yazoo, Simple Minds, Human League, Soft Cell, Depeche Mode, New Order, OMD, Ultravox, Visage, Tears For Fears, Video Sex, The Cult, Siouxsie & The Banshees, Laibach, Mizar, The Sisters Of Mercy, Virgin Prunes, Christian Death, Clan Of Xymox, Alien Sex Fiend, Casandra Complex, The Mission, DAF, Front 242, Nitzer Ebb, Borgesia, Die Krupps, Ministry, Nine Inch Nails, The Cramps, The Godfathers, David Bowie, Iggy Pop, Ramones, Nick Cave, Violent Femmes, Pixies, EKV, The Smiths, Jesus & The Marry Chain, Heroes Del Silencio, Rosetta Stone, London After Midnight, Placebo, Interpol, White Lies, Covenant, Mortiis, Editors, Diva Destruction, Marilyn Manson, Rob Zombie, Rammstein, London After Midnight, She Past Away, She Wants Revenge,......

Početak partyja je u 23h, ulaz je besplatan do ponoći nakon ćega će se ulaz plaćati 20 kn.