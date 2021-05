Svako jutro jedno jaje... ipak ne?

Jaja su, da ne bi bilo zabune, zdrava i dobra za vas... no, ako baš pretjerate i jedete ih stalno, mogli bi se naći u problemu, i to ne u onome na kojeg obično mislite.

Naime, zdravstvenih koristi o jedenja jaja gotovo je previše da bi ih se moglo pobrojati. One uključuju jačanje imunološkog sustava, poticanje mršavljenja, a i bogat su izvor vitamina, proteina i zdravih masti.

Premda su žumanjci bogati kolesterolom, studije su pokazale da kolesterol koji nalazite u jajima ne mora imati negativan utjecaj na razinu kolesterola kao što to mogu imati druge namirnice poput zasićenih masti.

>> 3 razloga da jedete jaja >>

U stvari, mnogi tvrde da je jedini razlog zašto se jaja ikad mogu smatrati "nezdravima" taj što ih obično pržimo na maslacu i kombiniramo s nezdravom hranom, poput slanine, kobasica ili majoneze. No, prema vodećim zdravstvenim stručnjacima s klinike Mayo, doista možete jesti previše jaja.

"Većina zdravih ljudi može pojesti do sedam jaja tjedno bez povećanja rizika od srčanih bolesti", piše dr. Francisco Lopez-Jimenez s klinike Mayo. "Ako imate dijabetes, neka istraživanja sugeriraju da jedenje sedam jaja tjedno povećava rizik od srčanih bolesti."

Lopez-Jimenez primjećuje da konkurentska istraživanja to nisu potvrdila, te na kraju treba obaviti još istraživanja koja uspostavljaju vezu između vaše omiljene hrane za doručak i dijabetesa i bolesti srca.

>> Jaja s dodacima mogu usporiti metabolizam >>

Korelacija jaja i dijabetesa

Koliko vrijedi, otada postoje neki uvjerljivi dokazi koji povezuju jaja i povećani rizik od dijabetesa, ako vjerujete u nalaze masovne nove studije koju su proveli istraživači sa Sveučilišta Južne Australije, Sveučilišta Katar i Kineskog medicinskog sveučilišta.

Studija objavljena u The British Journal of Nutrition usredotočila se na gotovo 30 godina podataka (od 1991. do 2019.) za otprilike 9 000 odraslih osoba u Kini, gdje su slučajevi dijabetesa u stalnom porastu. U konačnici, istraživači su otkrili da oni koji su jeli više od 50 grama dnevno - ili ekvivalentno jedenju jednog jaja dnevno - "imaju povećani rizik od dijabetesa za 60%". Studija je također otkrila da je korelacija između dnevne konzumacije jaja i dijabetesa dublja u žena nego u muškaraca.

>> Kako najbolje pripremiti jaja? >>

Zašto smanjiti konzumaciju jaja?

Ovo nisu prve studije koje istražuju moguće potencijalne štetne učinke jedenja jaja na zdravlje. Masovna analiza više studija objavljenih prošle godine u JAMA-i otkrila je da konzumiranje velike količine jaja može povećati rizik od srčanih bolesti i smrti. "Među odraslima, veća konzumacija kolesterola ili jaja u prehrani značajno je povezana s većim rizikom od kardiovaskularnih bolesti i smrtnosti", napisali su istraživači.

Ta se studija temeljila na podacima gotovo 30.000 sudionika i iznenadila mnoge vodeće zdravstvene stručnjake. "Ova studija uzima u obzir opću kvalitetu prehrane i prilagođava joj se", objasnila je Norrina B. Allen, vodeća autorica studije, izvanredna profesorica epidemiologije na Sveučilištu Northwestern, za New York Times . "Bili smo usredotočeni na neovisne učinke jaja i kolesterola u prehrani. Primjerice, zdraviji ljudi jedu više jaja jer osjećaju da u njima ima puno proteina, ali čak i za zdrave ljude štetni učinak jaja i kolesterola bio je konzistentan".

>> Volite li jaja za doručak? >>

Kao što je primijetila Lopez-Jimenez s klinike Mayo, možda će trebati obaviti više istraživanja. Ali ako želite smanjiti razinu kolesterola i smanjenje rizika od srčanih bolesti i dijabetesa, razmislite o jedenju manje od sedam jaja tjedno, piše Eat this.