Usne, klitoris, bradavice, vrat, ušne resice - sve su to mjesta na tijelu koja nam jamče užitak, no postoje i oni predjeli za koje bismo rekli da nemaju veze sa seksom, a ustvari su prečac do vrhunca.

Mozak neprestano stvara nove veze. Na primjer, kod osoba kojima su ozlijeđeni određeni organi dolazi do reorganizacije osjetila što omogućuje da se orgazam postigne "zaobilaznim" putem, odnosno stimulacijom nekih drugih djelova tijela.

"Erogene zone su područja na tijelu koja su vrlo osjetljiva i uzrokuju seksualno uzbuđenje. Dok su mnoga zajednička većini, poput bradavica, vrata, genitalija, neka mjesta na tijelu nekoga uzbuđuju, a drugog ostavljaju ravnodušnim. Svaki dio tijela može biti erogena zona", kaže seksologinja Niki Davis-Fainbloom za Hello Giggles.

Orgazam je posljedica podražaja erogenih zona, a veliku ulogu u njegovoj realizaciji igra mozak za koji kažemo da je najveća erogena zona u tijelu. U prijevodu to znači da je naše raspoloženje ključno za dobar seks.

Kada govorimo o neočekivanim erogenim zonama, odgovor na pitanje kako nas one dovode do vrhunca, jesu živci. Primjerice, zdjelični živac prenosi senzacije iz vagine, cerviksa, rektuma i mjehura, dok nervus vagus prenosi signale iz cerviksa, maternice i vagine, zaobilazeći leđnu moždinu.

Ovi različiti živčani pravci ukazuju nam na kompleksnost seksualne reakcije i pokazuju kako orgazam može biti potaknut na bezbroj načina i iz najneočekivanijih predjela našeg tijela. Na primjer, u mozgu su senzori za stopala i genitalije jedni kraj drugih, što znači da su za neke ljude stopala erogena zona.