Kako žene reagiraju na pornjavu?

Ženski mozak reagira na pornografiju isto intenzivno kao i muški, pokazalo je istraživanje provedeno na Max Planck institutu za biološku kibernetiku u Tübingenu u Njemačkoj pobijajući vjerovanje da su muškarci više vizualni tipovi od žena.

Dosad se vjerovalo da postoje velike razlike među spolovima kada je riječ o seksu,odnosno da su muškarci za seks puno više zainteresirani od žena i da im je bitan izgled, dok su ženama važnije emocije.

To je prije nekoliko godina potvrdilo i istraživanje u kojem su skenirani mozgovi 60 osoba te se pokazalo da muški mozgovi jače reagiraju na pornografiju.

No, razvojem tehnologije i znanosti ispostavilo se da je ova metoda skeniranja mozga imala određene manjkavosti te da se rezultati ne mogu uzeti sa stopostotnom sigurnošću.

Zbog toga je na spomenutom institutu pod vodstvom stručnjaka Hamida Noorija provedeno novo istraživanje na istu temu, u kojem su proučavani mozgovi gotovo 2000 ljudi. Rezultati su bili drugačiji, odnosno pokazali su da muškarci i žene jednako reagiraju na pornografiju.

"Postoje razlike u ponašanju - većina korisnika pornografije na internetu su muškarci, čak 80 posto od ukupnog broja. No, mozak muškarca i žene jednako reagira na vizualnu seksualnu stimulaciju. Ono u čemu se razlikujemo je ponašanje koje dolazi nakon toga", objašnjava za portal New Scientist Hamid Noori.

"Žene manje gledaju pornografiju jer je pornografija stigmatizirana, no kad si to dozvole mogu biti jednako vizualne kao muškarci", dodaje za isti portal David Ley, pisac i seksualni terapeut u Centru New Mexico Solutions.

"Rezultati ne dokazuju da ženski i muški mozgovi reagiraju na pornografiju identično jer skeniranje mozga samo pokazuje aktivnost na razini relativno velikih anatomskih struktura", kaže Noori. Još uvijek postoje razlike na razini moždanih stanica koje se ne ne vide na skenovima.