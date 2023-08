Supernamirnica za mršavljenje zapravo - deblja

Industrija zdravlja i ljepote dugo je godina bila orijentirana na razne dodatke prehrani u šarenim pakiranjima, fitnes treninge u luksuznim dvoranama i razne tablete za mršavljenje, no sada je na scenu stupio novi proizvod koji po baš svemu odstupa od uobičajenih trendova.

Riječ je o psyllium ljuskicama, sastavnom dijelu južnoazijske medicine, koje su u SAD-u dobile ogromnu pozornost zbog efikasnosti u liječenju probavnih tegoba i smanjenju apetita.

Ove posve neglamurozne ljuske, koje mnogi opisuju nimalo privlačnim okusom "nalik piljevini", postale su jedan od prevladavajućih zdravstvenih trendova čija je prodaja u posljednjih nekoliko godina premašila dvoznamenkaste postotke.

Tome u prilog govori i podatak da je u SAD-u od 2018. do 2022. pušteno 249 novih proizvoda od psyllium ljuskica, a osim u obliku dodataka prehrani, mnogi ih koriste u kuhinji. Primjerice, osobe koje žele smanjiti unos ugljikohidrata koriste ih kao vezivno sredstvo u mesnim okruglicama i vege burgerima, pekari ih stavljaju u kruh i kolače, kuhari njima zgušnjavaju umake...

Ova supernamirnica posebno je privlačna postala osobama koje traže ponešto jeftinije varijante nerijetko skupocjenim sredstvima za smanjenje apetita i mršavljenje, a veliku efikasnost pokazale su i u tretiranju probavnih smetnji jer su iznimno bogate vlaknima.

No s obzirom na to da je riječ o proizvodu koji postaje veliki hit na društvenim mrežama, oglasili su se i liječnici koji su željeli dati širu sliku njihovog stvarnog doprinosa zdravlju.

"Mogu pomoći kod zatvora ili proljeva, ali nisu čudotvoran lijek. Unos dovoljne količine vlakana je važan, no najbolji način da to učinite je preko prave hrane: voća i povrća. Ono je ionako boljeg okusa od psyllium ljuskica te sadrži brojne druge hranjive tvari", rekao je dr. Pieter Cohen za New York Times.

Upozorio je i da nisu svi proizvodi od psylliuma jednake kvalitete te da vrijedi izbjegavati one s dodanim aromama i sladilima. Također, vrlo je bitno konzumirati ih s većim količinama vode jer previše vlakana u kombinaciji s malo tekućine može dovesti do zatvora.

Zanimljivo, liječnik tvrdi da one samo prividno djeluju na gubitak kilograma jer će možda trenutno smanjiti apetit, koji će se, zbog nedostatka kalorija, za nekoliko sati - udvostručiti.

Stručnjaci su stoga došli do zaključka da psyllium ljuskice uistinu imaju veliku vrijednost u prehrani i prednosti za zdravlje probave, ali i da su njihove proslavljene moći suzbijanja apetita i magičnih svojstava za poticanje mršavljenja, ipak, daleko pretjerane, a potencijalno i opasne.