Dva mita o vodi

premda bismo svi možda željeli da je tako lako smršavjeti, nažalost malo je dokaza koji potkrepljuju ove tvrdnje.

Mit 1: Voda pomaže u sagorijevanju kalorija

Jedna mala studija, provedena na 14 mladih odraslih osoba, otkrila je da ispijanje 500 ml vode povećava potrošnju energije u mirovanju (količina kalorija koje naše tijelo sagorijeva prije vježbanja) za oko 24 posto. Premda ovo može zvučati sjajno, ovaj je učinak trajao samo sat vremena, a i ne radi se o velikoj razlici. Prosječna odrasla osoba od 70 kg potrošila bi samo dodatnih 20 kalorija (četvrtinu keksa) na svakih 500 ml vode koju bi popili. Dakle, premda bi znanstveno to moglo biti moguće, stvarni neto porast sagorjelih kalorija je malen. Na primjer, čak i ako pijete dodatnih 1,5 litara vode dnevno, uštedjeli biste manje kalorija nego što biste unijeli kriškom kruha.

Mit 2: Voda uz obroke smanjuje apetit

Ova se tvrdnja ponovno čini razumnom jer ako vam je želudac barem djelomično pun vode, ima manje mjesta za hranu - pa na kraju jedete manje. Brojne studije zapravo podupiru tu ideju, osobito one provedene na sredovječnim i starijim odraslim osobama. To je također razlog zašto se ljudima koji nisu dobro ili imaju slab apetit, savjetuje da ne piju prije jela jer to može dovesti do nedovoljnog unosa hrane. Ali za ljude koji žele smršavjeti, znanost nije posve jasna. Jedna je studija pokazala da su osobe srednje i starije dobi izgubile dva kg u razdoblju od 12 tjedana kada su pile vodu prije jela u usporedbi s ljudima koji nisu pili vodu uz obrok. S druge strane, mlađi sudionici (21-35 godina) nisu nimalo izgubili na težini, bez obzira na to jesu li prije obroka pili vodu ili ne.

Dakle, iako bi mogao postojati neki utjecaj vode na suzbijanje apetita, čini se da to možda neće rezultirati dugotrajnom promjenom tjelesne težine, a to može biti uzrokovano svjesnim promjenama u vašoj prehrani.

Samo voda nije dovoljna

Postoji prilično dobar razlog zašto voda sama po sebi nije pretjerano učinkovita u reguliranju apetita. No, iako apetit i osjećaj sitosti nisu savršeno usklađeni s mogućnošću mršavljenja, to bi moglo biti korisno polazište.

Važnu ulogu u osjećaju sitosti ima naš želudac. Kada hrana uđe u želudac, ona pokreće receptore rastezanja koji zauzvrat dovode do oslobađanja hormona koji nam govore da smo siti.

Ali budući da je voda tekućina, brzo se prazni iz želuca - što znači da nas zapravo ne zasićuje. Što je još zanimljivije, zbog oblika želuca tekućine mogu zaobići svaki sadržaj polukrute hrane koji se probavlja u donjem dijelu želuca.

To znači da se voda još uvijek može brzo isprazniti iz želuca. Dakle, čak i ako se konzumira na kraju obroka, možda neće produžiti osjećaj sitosti.

Ako pokušavate jesti manje i smršavjeti, pijenje prekomjerne količine vode možda nije dobro rješenje. Postoje dokazi da kad se voda pomiješa s drugim tvarima (kao što su vlakna, juhe ili umaci od povrća), to može produljiti osjećaj sitosti.

No, iako voda možda neće izravno pomoći u mršavljenju, ipak može pomoći u mršavljenju s obzirom na to da je to najzdravije piće koje možemo odabrati. Zamjena visokokaloričnih pića poput sokova i alkohola vodom može biti jednostavan način smanjenja kalorija koje svakodnevno unosite što može pomoći u mršavljenju.