Stvarno je vrijeme da skinete višak kila

Bez obzira na to vodimo li sjedilački način života, volimo li brzu hranu ili smo pod visokim stresom, održavanje trbuha u top formi može se činiti kao teška borba. Međutim, dijetetičarka Laura Burak otkrila je pet načina na koje možemo spriječiti debljanje u području trbuha.

"Iako ne postoji način da dijetom ciljate na područje vašeg trbuha u određenom razdoblju, jer težina pada sa svih strana kad je izgubite, postoje neke prakse koje mogu pomoći da vam se trbuh čini manje napuhanim, a zatim se i općenito osjećate bolje", rekla je za Eat This, Not That.

Ovo su navike koje je izdvojila.

Jedite više biljne prehrane - dijetetičarka savjetuje da u prehranu uključimo više namirnica biljnog podrijetla, jer su najbolji izvori prirodnih vlakana, antioksidansa i hranjivih tvari.

Jedite više kada osjećate da vam je potreban poticaj energije - ako ne jedemo kada smo gladni, to zapravo može potaknuti prejedanje. Burak predlaže da jedemo više kada osjećamo da našem tijelu treba energija.

Pijte puno vode - "Većina vas je kronično dehidrirana, što može utjecati na sve procese u tijelu i spriječiti detoksikaciju, odnosno proces u kojem tijelo učinkovito izbacuje otpad. Na primjer, kada pojedete slan obrok bez dovoljno vode, možete se osjećati napuhano u području trbuha", objašnjava Burak. Stoga naglašava kako je adekvatna hidracija vrlo važna jer doprinosi detoksikaciji.

Rasporedite obroke - pPravilno raspoređivanje obroka pomaže nam izbjeći kasniji unos viška kalorija, ističe Burak.

Svakodnevno vježbajte - lako možemo usvojiti naviku sjedenja, osobito ako radimo od kuće. Međutim, svakodnevno kretanje ključno je za smanjenje sala na trbuhu, naglašava Burak. Postizanje savršene ravnoteže između kardio vježbi i vježbi snage pomoći će nam da vodimo sveukupno zdraviji stil života.

Dakle, ovaj dio godine posvetite svom tijelu, krajnje je vrijeme....