Studentice za Palestinu su se organizirale

Prosvjed se odvija u sklopu Tjedna borbe protiv izraelskog aparthejda pod geslom "Palestina nas sve oslobađa" u koordinaciji sa studentima u više od 20 gradova diljem Europe, gdje studentske inicijative istovremeno organiziraju prosvjede i blokade na svojim fakultetima i kod europskih institucija, tražimo potpuno isključenje Izraela iz programa Obzor. Uz to, lokalno se prosvjed odvija u sklopu Tjedna borbe protiv rasizma Centra za mirovne studije.

Na prosvjedu će govoriti predstavnik Studentica za Palestinu, predstavnica Kluba studenata Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, članovi IzASEP-a: prof. dr. sc. Andrijana Kos-Lajtman, prof. dr. sc. Miranda Levanat-Peričić i doc. dr. sc. Karlo Kralj te pravnica Morana Miljanović, koja je bila kapetanica jednog od brodova iz flotile Sumud.

Ističemo i da nas dekan Filozofskog fakulteta u Zagrebu Domagoj Tončinić cenzurira. Naime, dekan je izdao posebne upute za mailove koji tematiziraju Izrael, prema kojima on odobrava takve poruke na interne mailing liste.

Tako je naš poziv za prosvjed, poslan studenticama i radnicama, blokiran, a dekan kaže da "politici nije mjesto na Filozofskom".

Podsjećamo da je FFZG donedavno imao suradnju s Izraelom kroz program Obzor te da je dekan u ime Fakulteta u veljači prošle godine izraelskoj ambasadi dodijelio zahvalnicu.

Dok se genocid nad Gazom i dalje provodi pod krinkom lažnog primirja, a obnovljena je agresija na Libanon, Zapadnu obalu, Siriju i Iran - hrvatsko i europsko suučesništvo u zločinu ne staje! Iz europskog proračuna izdvajaju se stotine milijuna eura za proizvodnju aparature genocida za Izraelske okupacijske sile, a hrvatskim institucijama krvave su ruke!

Europska unija kroz program Obzor Europa (Horizon Europe) financira akademsku suradnju između sveučilišta, instituta i privatnih poduzeća unutar zemalja članica. Međutim, Država Izrael ima posebni sporazum kojim sudjeluje u programu kao bilo koja država članica Europske unije. Tako je EU od 2021. Izraelu dala preko 1,1 milijardu eura.

Izraelski Obzor projekti uključuju ulaganja u bespilotne letjelice, oružje (Elbit i Israel Aerospace Industries), kao i u tzv. „anti-terorističke projekte" razvoja nadzora, tehnika ispitivanja i korištenja umjetne inteligencije u svrhu represije.

A hrvatske znanstvene institucije nisu nevini promatrači. Fakultet elektronike i računarstva u Zagrebu sa Sveučilištem u Haifi, koje je poznato po svojoj podršci izraelskoj vojsci, proizvodi podvodne komunikacijske sustave s jasnom primjenom u izraelskoj ratnoj mornarici. FER na još jednom projektu surađuje s izraelskom kompanijom GenCell, inače nagrađivanom za svoj „doprinos domovinskoj sigurnosti." Institut Ruđer Bošković sudjeluje u proizvodnji podvodnih nadzornih sustava, zajedno s Izraelskim okupacijskim snagama, izraelskim Ministarstvom obrane i Rafael Advanced Defence Systemsom.

No čak i oni projekti koji ne proizvode tehnologiju nadzora i smrti, u službi su normaliziranja i odobravanja izraelske državne politike. Sveučilišni računski centar (SRCE), Hrvatska akademska i istraživačka mreža (CARNET), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Ministarstvo gospodarstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, KBC Sestre milosrdnice, Medicinski fakultet u Zagrebu, Filozofski fakultet u Zagrebu, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Arheološki muzej u Zagrebu, Hrvatski šumarski institut i Agencija za mobilnost i programe EU također surađuju ili su unazad zadnje dvije godine, koliko svjedočimo ovoj posljednjoj iteraciji izraelske agresije nad palestinskim narodom, surađivali s izraelskim institucijama na Obzor projektima. Sveučilište u Splitu i Fakultet političkih znanosti u Zagrebu također surađuju s izraelskim institucijama, iako ne preko Obzora.

Izraelska okupacija, režim aparthejda i masovnog nadzora palestinskog stanovništva nosi pečat hrvatske akademije, naših fakulteta i institucija. Odbijamo svoja znanja i vještine primjenjivati u službi genocida! Odbijamo da se kupuje naša šutnja! Kao što je i Rusija još u travnju 2022. u potpunosti izbačena iz Obzora uslijed njezina napada na Ukrajinu, isto tražimo i za Izrael!

Zato u petak 27. ožujka od 17 sati na Europskom trgu tražimo potpuno isključenje Izraela iz programa Obzor.

IZRAELE, MAKNI NAM SE S OBZORA!