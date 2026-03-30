Otvorene prijave za sedmi parasportski kamp MoveNow 2026, u Varaždinu

Treću godinu zaredom Hrvatski paraolimpijski odbor i Allianz nastavljaju provoditi projekt MoveNow koji je prerastao okvire jednodnevnog sportskog događanja i postao važan model uključivanja djece s teškoćama u razvoju u sport. Nakon niza uspješnih kampova održanih diljem Hrvatske, sedmi po redu MoveNow parasportski kamp održat će se u Varaždinu, u subotu 18. travnja 2026. godine, u prostoru Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar. Sudjelovanje na kampu u potpunosti je besplatno, a za sve sudionike osiguran je i zajednički ručak.

MoveNow kamp namijenjen je djeci s teškoćama u razvoju u dobi od 6 do 15 godina te im kroz različite parasportske aktivnosti omogućuje ono najvažnije, iskustvo uspjeha, kretanja i pripadnosti. Uz vodstvo stručnih trenera i paraolimpijaca, djeca će imati priliku okušati se u disciplinama poput parastolnog tenisa, paraatletike, boccie i prilagođenih sportskih poligona, razvijajući pritom motoričke sposobnosti, samopouzdanje i ljubav prema sportu.

Osim sportskog dijela, kamp uključuje i edukativne radionice financijske pismenosti „Igra novčića", kao i projekciju filma o Dini Sinovčiću, najuspješnijem hrvatskom paraplivaču čija priča snažno motivira djecu i roditelje te pokazuje koliko predanost, ustrajnost i vjera u vlastite mogućnosti mogu pomaknuti granice.

Dan će završiti zajedničkim druženjem sudionika, roditelja, trenera i partnera uz MoveNow Party kao slavlje prijateljstva i svih malih i velikih pobjeda ostvarenih tijekom dana.

Kako se prijaviti?

Za prijavu je potrebno poslati kreativni uradak izrađen zajednički s roditeljem ili pratnjom na temu osmišljavanja vlastite paraolimpijske medalje uz osnovne podatke o djetetu (ime i prezime, dob, OIB, kontakt broj i ime pratnje, adresu te vrstu oštećenja s kojom dijete živi). Prijave se šalju na: movenow@hpo.hr s naznakom: „Prijava na Move Now parasportski kamp - Varaždin." Rok za prijavu: 14. travnja 2026.

Pozivamo roditelje, parasportske saveze, klubove i udruge da informiraju svoje članove i potaknu djecu na sudjelovanje u ovom jedinstvenom iskustvu koje spaja sport, edukaciju, zabavu i zajedništvo. Vidimo se u Varaždinu.