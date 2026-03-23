Hodajmo za one koji ne mogu
Nije svaki korak isti. Neki koraci mijenjaju živote... Projekt koji pomiče granice kroz cijelu Hrvatsku
Upravo takav pokret ponovno je pokrenula Danijela Lončarić, žena koja je tisuće kilometara pretvorila u stvarne promjene za one koji najviše trebaju našu podršku. U hotelu Panorama u Prelogu je predstavljeno je treće izdanje projekta „Hodajmo za one koji ne mogu", inicijative koja iz godine u godinu prerasta u jedan od najsnažnijih društveno odgovornih pokreta u Hrvatskoj.
Nakon više od šest tisuća prehodanih kilometara, stotina sudionika, značajnih donacija i konkretne pomoći djeci i obiteljima, projekt ove godine ide još dalje - snažnije, glasnije i s još jasnijom porukom da inkluzija mora postati temelj društva, a ne iznimka.
U središtu svega je ideja koja nadilazi samo hodanje. Kako ističe Danijela Lončarić, riječ je o povratku osnovnim ljudskim vrijednostima i osvještavanju onih koji su prečesto nevidljivi. „Hodamo kako bismo osvijestili važnost inkluzije i svih onih koji trebaju našu pomoć, koji trebaju biti viđeni i primijećeni. U svijetu koji je brz i često nas odnese, hodanje nas vraća sebi - i jedne drugima", poručila je Lončarić.
Ovogodišnje izdanje projekta obuhvaća više hrvatskih regija i simbolično povezuje različite krajolike i zajednice. Prva etapa održat će se od 11. do 18. travnja u Južnoj Istri. Otvaranje Camino Južne Istre zakazano je 11. travnja, kada se svi zainteresirani mogu pridružiti javnom hodanju na dionici Fažana - Pula, uz osiguranu okrjepu, ručak i program. Cjelokupan iznos donacija namijenjen je udruzi DOSTI Južna Istra. Preostalih sedam dana hodanja, ukupno oko 200 kilometara, namijenjeno je manjoj grupi sudionika koji cijelu rutu prolaze s Danijelom Lončarić i sudjeluju u programu osobnog rasta i razvoja, iskustvu koje spaja tjelesni napor i unutarnju promjenu.
U svibnju projekt dolazi u Zadar, gdje će se kroz hodanje i javne aktivnosti dodatno poticati kretanje, sport i inkluzija u lokalnoj zajednici, šireći poruku projekta diljem Hrvatske. U lipnju slijedi Camino Zagorje-Zagreb, ruta koja povezuje prirodu i urbani prostor, prolazeći kroz brežuljkaste i ravne krajeve sjeverozapadne Hrvatske te simbolično završava u Zagrebu. Vrhunac projekta bit će u Međimurje od 11. do 13. rujna kroz Festival inkluzije Human Code 360°, trodnevni događaj koji spaja hodanje, sport, umjetnost, gastronomiju i tehnologiju te kroz panele, edukacije i javne razgovore promiče inkluziju i društvenu odgovornost. Upravo Međimurje sve se snažnije profilira kao prostor u kojem se susreću održivi turizam i društvena odgovornost, a Camino kao koncept dobiva novu dimenziju dostupnosti i otvorenosti prema svima.
Direktor Turističke zajednice Međimurske županije Rudi Grula istaknuo je kako je spoj Camina i inkluzije logičan i nužan korak, naglašavajući da se kroz ovakve projekte stvara dodatna vrijednost destinacije, ali i jasna poruka društvene odgovornosti. Posebno je naglasio ambiciju da Camino dionica u Međimurju postane dostupna svim skupinama te da se upravo kroz inkluzivni pristup regija diferencira na turističkom tržištu.
Snažnu poruku o ulozi sporta u društvu poslala je i direktorica Hrvatskog odbojkaškog saveza Valentina Bifflin, istaknuvši kako sport danas nadilazi granice terena te ima ključnu ulogu u oblikovanju mladih i društva u cjelini. Naglasila je važnost stvaranja jednakih prilika za sve, posebno za osobe s invaliditetom i djecu s poteškoćama u razvoju, ističući kako upravo sport može biti jedan od najsnažnijih alata inkluzije.
Projekt dodatno dobiva na težini i kroz međunarodnu dimenziju. Na predstavljanju je sudjelovao i Njegova Ekselencija, veleposlanik Kraljevine Španjolske u Republici Hrvatskoj Nj. E. José Ramón García Hernández, koji je istaknuo važnost Camina kao jedinstvenog kulturnog i duhovnog fenomena te naglasio snažnu povezanost Hrvatske i Španjolske kroz razvoj Camino ruta. Upravo takvi projekti potvrđuju kako Hrvatska postaje važan dio šire europske Camino priče, ali i primjer kako turizam može imati duboku društvenu svrhu.
„Hodajmo za one koji ne mogu" danas više nije samo projekt, to je pokret koji okuplja ljude, briše granice i otvara prostor onima koji su predugo bili na margini. Korak po korak, kilometar po kilometar, gradi se zajednica koja razumije, vidi i djeluje.
Podršku ovom snažnom projektu svojim su dolaskom na predstavljanju dali i župan Međimurske županije Matija Posavec, gradonačelnik Preloga Ljubomir Kolarek, predstavnici institucija, sportskih organizacija i Camino zajednice, kao i brojni partneri i sudionici koji su još jednom pokazali da iza ove priče stoji široka i snažna mreža ljudi spremnih napraviti razliku.
Sve detalje za sudjelovanje možete saznati na: https://danijela-loncaric.com/hodajmo-za-one-koji-ne-mogu/
Novi komentar