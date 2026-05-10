Hrvatska volontira 2026.

Hrvatski centar za razvoj volonterstva i volonterski centri u Hrvatskoj, u partnerstvu s Hrvatskim Crvenim križem, s ponosom najavljuju šesnaesto izdanje nacionalne kampanje Hrvatska volontira. Kampanja se održava od 21. do 23. svibnja 2026. godine u sklopu obilježavanja Međunarodne godine volontera za održivi razvoj 2026. (IVY 2026), a usmjerena je na doprinos ciljevima održivog razvoja (SDGs). Tema ovogodišnjeg izdanja je „Volontiranje kao snaga održive zajednice" i provodi se pod sloganom „Snaga koja povezuje", uz poruku #HvalaŠtoSteTu.

Od 2011. godine, kampanja Hrvatska volontira podiže svijest o važnosti volontiranja i potiče građane na aktivno sudjelovanje u izgradnji solidarnijeg i povezanijeg društva. Volontiranje doprinosi ekonomskoj i društvenoj stabilnosti te jača otpornost zajednica, od podrške građanima i razvoja lokalnih inicijativa do djelovanja u kriznim situacijama. Ono poprima različite oblike, a ovom kampanjom želimo naglasiti da je svaki doprinos važan, bio on formalan, neformalan, digitalan ili temeljen na specifičnim vještinama.

"Cilj kampanje Hrvatska volontira koja se provodi već šesnaestu godinu za redom je uključiti sve građane jer svatko ima nešto za doprinijeti, bez obzirna na iskustvo. Želimo pokazati da volontiranje povezuje ljude, uklanja prepreke, jača solidarnost i gradi otpornije zajednice." - poručuju iz Hrvatskog centra za razvoj volonterstva.

Opća skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 2026. godinu Međunarodnom godinom volontera za održivi razvoj, a Hrvatski centar za razvoj volonterstva i Hrvatski Crveni križ imenovani su nacionalnom kontaktnom točkom za ovu važnu globalnu inicijativu, koja ističe ključnu ulogu volontera u razvoju održivijih i otpornijih zajednica.

U tom procesu mladi volonteri imaju važnu ulogu. Njihova energija i inovativnost ključni su za razvoj novih oblika solidarnosti, dok kroz volonterski angažman istovremeno razvijaju vlastite kompetencije i aktivno oblikuju zajednice u kojima žele živjeti. Volontiranje mladih nije samo ulaganje u budućnost već konkretan doprinos održivosti društva.

Zato, pozivamo sve građane i organizacije da nam se pridruže u ovogodišnjoj kampanji Hrvatska volontira i svoje volonterske aktivnosti prijave putem online platforme Volonteka najkasnije do 20. svibnja 2026. godine. Unesene aktivnosti bit će objedinjene i dostupne svim građanima na nacionalnoj razini, koji će se moći uključiti u akcije koje ih zanimaju i svojim angažmanom postati dio pozitivne promjene.

