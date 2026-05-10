Shopping vodič za nedjelju. gdje u kupovinu 10. svibnja i kako planirati tjedan?

Planiranje nedjeljne kupovine u Hrvatskoj postalo je prava mala strateška igra otkad je na snagu stupio aktualni Zakon o trgovini. S obzirom na to da trgovci imaju pravo na samo 16 radnih nedjelja godišnje, svaka nedjelja donosi novo pitanje: „Radi li danas moj kvartovski dućan ili najbliži shopping centar?" Danas, 10. svibnja 2026., situacija je šarena, a mi vam donosimo detaljan pregled kako biste izbjegli poljupce u zatvorena vrata.

Tko radi ove nedjelje, 10. svibnja?

Danas je radna nedjelja za odabrane poslovnice velikih lanaca i ključne trgovačke centre, osobito u većim gradovima poput Zagreba. Prema najnovijim informacijama portala poput Net.hr i Grade Moj, u Zagrebu vrata otvara City Center one West, dok će istočni dio grada na svoju radnu nedjelju u City Centeru one East morati pričekati do 17. svibnja.

Što se tiče prehrambenih lanaca, Konzum, Lidl, Spar i Plodine primjenjuju rotacijski model. To znači da u svakom gradu radi tek nekoliko odabranih poslovnica, dok su ostale zatvorene. Detaljne popise s točnim adresama i interaktivne karte možete pronaći na specijaliziranim servisima kao što je Radne nedjelje 2026.

Eurospin - pogledajte otvorene trgovine

Kaufland - pogledajte otvorene trgovine

Konzum - pogledajte otvorene trgovine

Lidl - pogledajte otvorene trgovine

KTC - ne radi

Ribola - pogledajte otvorene trgovine

Tommy - pogledajte otvorene trgovine

Spar/Interspar - pogledajte otvorene trgovina

Studenac - pogledajte otvorene trgovine

Velike promjene na vidiku za male trgovine

Dok se veliki lanci prilagođavaju kvoti od 16 nedjelja, za male obiteljske trgovine stižu važne vijesti. Ministarstvo gospodarstva planira do sredine 2026. godine izmijeniti Zakon o obrtu kako bi se obiteljskim obrtima u maloprodaji omogućio rad nedjeljom bez ograničenja. Ova izmjena odnosi se isključivo na obrte u kojima vlasnik samostalno obavlja rad, čime bi se malim kvartovskim trgovinama omogućila konkurentnost, a građanima veća dostupnost namirnica u manjim sredinama.

Savjeti za pametnu kupovinu

Kako biste izbjegli stres i gužve koje su uobičajene u trgovinama koje rade nedjeljom, slijedite ove savjete:

Provjerite online aplikacije : prije polaska, obavezno konzultirajte službene web stranice trgovačkih lanaca.

: prije polaska, obavezno konzultirajte službene web stranice trgovačkih lanaca. Kupujte subotom : iako zvuči očito, subota ostaje jedini dan kada su sve trgovine otvorene u punom radnom vremenu do kasnih večernjih sati.

: iako zvuči očito, subota ostaje jedini dan kada su sve trgovine otvorene u punom radnom vremenu do kasnih večernjih sati. Sajmeni dani: Pratite odluke lokalnih samouprava; gradovi često proglašavaju "sajmene dane" za blagdane, što omogućuje prigodnu prodaju na štandovima.

Nedjelja bi trebala biti dan za odmor, ali uz malo planiranja, čak i brza kupovina zaboravljenih sitnica može proći bezbolno. Iskoristite današnji dan za šetnju do otvorenih centara ili podržite lokalne pekarne i benzinske postaje koje su izuzete od opće zabrane rada nedjeljom.