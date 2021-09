Studenti zaobilaze Veliku Britaniju

Izlazak Velike Britanije iz Europske unije također ima utjecaja na broj studenata koji se upisuju na sveučilišta u zemlji: početkom ove akademske godine samo 800 Nijemaca započinje studije u Velikoj Britaniji, stoji u podacima iz središnjeg registra UCAS -a. To je tek polovina broja studenata od prethodne godine, kada ih se upisalo 1.600. U to vrijeme još je na snazi bila tranzicijska faza Brexita s uglavnom istim pravilima kao i ranije.

Još više se smanjio ukupan broj studenata iz EU-a: s 27.750 na 11.700. Dok je prije Brexita bilo vrlo jednostavno studirati i baviti se istraživačkim radom ​​u Velikoj Britaniji, zbog novih viznih propisa sada je za to potrebno više napora. I kratkotrajne studijske posjete također su postale kompliciranije. S Brexitom se Ujedinjeno Kraljevstvo povuklo i iz EU-programa studentske razmjene Erasmus, zahvaljujući kome su tisuće studenata iz EU godinama provodili semestre u inozemstvu.

Veći troškovi i više birokracije

I pandemija koronavirusa također je doprinijela smanjenju broja novih polaznika studija. Međutim, glavni razlozi za to su znatno veći troškovi studija i veća birokracija nakon Brexita. "Kada je Velika Britanija još bila dio Europske unije, postojao je princip jednakosti. Svi su morali plaćati iste školarine", ističe Ulrich Hoppe, šef Njemačko-britanske trgovačko-industrijske komore (AHK) u Londonu. To se sada, kaže, promijenilo.

Ranije su građani EU-a u Engleskoj, isto kao i britanski i irski studenti, plaćali najviše 9.250 funti (oko 10.800 eura) školarine godišnje. Sada će pak britanska sveučilišta za iste usluge moći naplaćivati ​​znatno više od polaznika studija iz EU - ali i iz Švicarske. Osim toga: oni koji se dosele u ovu zemlju ne mogu se prijaviti za dobivanje državne pomoći. Uz to, svi koji su se tek 2021. preselili u Veliku Britaniju sada trebaju vizu. Rezultat toga su također visoki troškovi i nemali birokratski napori.

Je li riječ samo o „fazi prilagođavanja"?

Ministarstvo obrazovanja Velike Britanije nije komentiralo te brojeve. Iz Vlade su tek konstatirali da su studenti iz EU važan i cijenjen dio visokoškolskog sustava. Međutim, Peter Mason sa Sveučilišta UK International je pojasnio: "Nakon Brexita došlo je do faze prilagođavanja jer se studenti iz EU-a tretiraju kao i drugi međunarodni studenti, za razliku od stanovnika Velike Britanije." Naglasio je, međutim, da su studenti iz EU-a i dalje dobrodošli, te da profesori iz EU imaju važnu ulogu u tamošnjem obrazovnom sustavu.

No, skepsa je sveprisutna.Prije svega, britanski izlazak iz programa razmjene studenata Erasmus učinio je sveučilišta manje atraktivnima, rekao je politolog Simon Usherwood s Open University, najvećeg državnog sveučilišta u zemlji u izjavi za njemačku novinsku agenciju dpa. Kako bi ga zamijenila, vlada je pokrenula program pod nazivom Turing Scheme. To znači da će u ovoj akademskoj godini biti financirana 363 projekta koji će više od 40.000 učenika i studenata ponuditi mogućnost boravka u inozemstvu, uključujući i Njemačku. Nije poznato koliko njih zaista koristi tu priliku.

Humanističke znanosti i umjetnost posebno pogođene

Usherwood je rekao kako će trebati dosta vremena za razvoj kontakata poput Erasmusovih. Do sada su humanističke znanosti i umjetnost bile posebno pogođene. On je upozorio da će Brexit imati posljedice i za nastavno osoblje. "Što duže Britanija ne bude imala stabilan odnos s EU-om, bit će sve teže privući visoko kvalificirane ljude koji su ovu branšu učinili tako uspješnom." Šef AHK-a Hoppe dijeli te strahove. "Britanija nije više tako atraktivna za studente", rekao je on za dpa. Hoppe je upozorio da bi ovakav razvoj događaja mogao doprinijeti daljem otuđenju između Velike Britanije i EU-a. "Nešto će se pri tome izgubiti", uvjeren je Hoppe.