Godinu dana nakon nasukavanja broda za prijevoz životinja

16. travnja je punih godinu dana otkako se brod za prijevoz živih životinja „Deala" nasukao nadomak istarske luke Raše. Napušten i prepušten truljenju, brod je postao simbol šire tragedije. Vlasnik iz Afrike, osiguranje iz Ukrajine, a brod u hrvatskoj luci - svi akteri već godinu dana odbijaju preuzeti odgovornost, dok opasnost od istjecanja mazuta i ekološke katastrofe i dalje prijeti. No ovaj slučaj nije iznimka. Čak 77% brodova odobrenih u EU-u pripada fiktivnim tvrtkama koje, kada brod postane neisplativ, jednostavno izazivaju bankrot i napuštaju olupinu.



Kršenje sigurnosnih propisa i nehumani uvjeti prijevoza životinja

Uzrok ovoj promišljenoj taktici leži u činjenici da su ovi brodovi plutajuće olupine. Dok se brodovi obično povlače iz upotrebe nakon 30 godina, brodovi za prijevoz životinja nastavljaju ploviti daleko izvan sigurnosnih granica, s prosječnom starošću od 43 godine. Iz udruge Prijatelji životinja upozoravaju da su ovi brodovi prenamijenjeni teretnjaci proglašeni nesigurnima za prijevoz robe te da se unatoč tome i dalje koriste za transport živih životinja. Pojašnjavaju da čak 94% njih nije ni izgrađeno u tu svrhu, što predstavlja ozbiljan rizik i za životinje i za posadu i za okoliš.

„Milijuni životinja s farma svake godine prolaze svoj križni put. Danima zatočene u pretrpanim kamionima, čekaju ukrcaj na brodove koji ih vode u još goru agoniju. Putujući tisućama kilometara, mnoge umiru od iscrpljenosti i dehidracije, na temperaturama koje dosežu i do 48 °C. Dosjei okrutnosti konstantno izlaze na vidjelo, od tajnih snimaka do napuhanih leševa telića bačenih u more i pronađenih na obali Francuske. Svakom teletu jedno uho bilo je odrezano, što upućuje na to da su ih namjerno učinili neprepoznatljivima. Očigledno je da su to žrtve transporta brodovima. Iako se zbiva daleko od naših očiju, ovaj europski put patnje brutalna je stvarnost milijuna životinja koju ne smijemo ignorirati", ističe Tamara Bing, koordinatorica projekata u Prijateljima životinja.

Ukazuje i da, iako EU propisuje da se prijevoz smije odvijati samo pod „bijelim" zastavama sigurnih država, većina brodova plovi pod zastavama zemalja s lošim nadzorom, poput Tanzanije ili Komorija, koje često mijenjaju kako bi izbjegli kontrolu. „Deala" je godinama plovila pod različitim zastavama, od Paname do Mongolije, i prevozila životinje, iako su joj zabilježene čak 83 tehničke neispravnosti!



More patnje: luka Raša kao ključna točka okrutnog izvoza

Hrvatska igra ključnu ulogu u izvozu stoke iz Europske unije. Luka Raša godinama je jedno od glavnih čvorišta za ukrcaj stoke na brodove, koji ih odvoze u zemlje s upitnim ili nepostojećim standardima zaštite životinja i gdje ih ubijaju u brutalnim obrednim klanjima bez omamljivanja. Hrvatska služi kao tranzitna točka za prljavi posao koji druge europske države ne žele raditi na svojem teritoriju.

„Snimke i svjedočanstva iz ranijih godina jasno prikazuju što to znači u praksi: iscrpljene životinje prisiljene su na višednevno čekanje u nehumanim uvjetima, brutalno udarane palicama i elektrošokerima, dok posrću od iscrpljenosti i gladi. Biku koji je pao radnik je gurnuo elektrošoker u crijevni otvor ne bi li ga natjerao da ustane. Dok 'Deala' trune u moru, dok brodovi smrti isplovljavaju prevozeći bol, patnju i dugotrajnu agoniju, u Raši i dalje vlada tišina. Pitanje je koliko ćemo dugo još zatvarati oči pred ovom sramotom. Hrvatska ne smije biti logistički centar za patnju, niti smijemo šutjeti dok se iz naših luka izvozi teret okrutnosti!" zaključuju Prijatelji životinja.

Naglašavaju da je zdrava, biljna prehrana najučinkovitiji način spašavanja životinja iz agonije prijevoza, o čemu se može više saznati na www.prijatelji-zivotinja.hr.