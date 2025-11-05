Studeni u TALA PLE(j)S-u donosi šest umjetničkih programa koji istražuju što znači živjeti s invaliditetom, kako i kostimi mogu "plesati", kako odnosi ostaju upisani u tijelo, a sjećanja oblikuju prostore. Od tinejdžera koji osvajaju scenu preko filmskog medija do izvedbe koja se pita kako gledatelja pustiti da odmara, ovomjesečni program u Radničkoj 27 nudi raznolika iskustva plesa i pokreta kao umjetničkog jezika.

Premijerna poslastica ovog mjeseca plesni je film "Bijelo - The Way I Want to Remember". Režijski je to prvijenac istaknute hrvatske plesne umjetnice Alexandre Madsen koji je na programu u subotu 8. studenog u 20:30, uz pozivnice. U filmu autorica kroz ples i pokret mapira prostore svog djetinjstva i formativnih godina u Puli. Film istražuje kako ples može biti podsjetnik na davno izgubljena mjesta i emocije, odnosno kako se unutarnji prostori sjećanja mogu prevesti u fizičku prisutnost tijela u gradu.

Ranije istog dana od 17 sati TALA postaje PLE(j)S ZA (tvoj i moj) PLES. Riječ je o izvedbenim susretima za razvoj mlade publike koji ovaj put spajaju dramsku družinu Gordogan I. gimnazije s učenicima Umjetničke plesne škole Silvije Hercigonje i umjetnicima Endijem Schrötterom i Larom Frgačić. Dok će učenici pokazati kako izgleda život s dijagnozom spinalne mišićne atrofije u predstavi Bolje da se nisi ni rodila, duo Frgačić-Schrötter izvest će predstavu Reflekt koja istražuje kako odnosi ostaju upisani u tijelo čak i kada završe. Ulaz je slobodan.

Tijekom vikenda 15. i 16. studenog u 19 sati vraća se "BARTLBLOB", predstava pet autorica: Nataše Antulov, Antonije Dorbić, Nine Gojić, Anne Javoran i Marte Krešić. Premijerno izvedena 2024., predstava je rezultat umjetničkog istraživanja koje se bavilo posljedicama umora i samoizrabljivanja. Autorski tim kreće od postojećih materijala iz prijašnjih umjetničkih procesa i postavlja pitanje: ako treba zemlju pustiti da odmara, kako gledatelja pustiti da odmara?

U subotu 22. studenog u 20 sati na rasporedu je repriza predstave "Ja ću budna sanjati" Nike Lilek Rep, Lune Lilek i Laure Vragović, premijerno izvedene u listopadu. Ovdje kostimi nisu dekoracija, već postaju neobična stvorenja koja žive vlastitim životom i ulaze u napet i duhovit odnos s kostimografkinjom. Predstava istražuje što se događa kad materijal prestane slušati tijelo i počne diktirati pravila.

U nedjelju 23. studenog u 18 sati TALA PLE(j)S ponovno postaje kino. Program "okolišanje", kojeg kurira Ema Crnić, okuplja kratke plesne filmove i audiovizualne instalacije hrvatskih autorica Dore Brkarić, Margarete Sinković, Lucije Večerine i brazilske umjetnice Inês Carijó. Filmovi istražuju odnos tijela i specifičnog okoliša, a sama projekcija želi postati "mekan, mračan i topao okoliš za okupljanje". Ulaz je slobodan.

Usporedo s programom za publiku, u studenome u TALA PLE(j)S-u boravi dvoje međunarodnih umjetnika u sklopu EU projekta Life Long Burning i u suradnji s Antisezonom. Annabel Koele iz Amsterdama, dobitnica Top Naeff nagrade za 2024., istražuje žensku perspektivu, a drugi je umjetnik Philip Berlin iz Stockholma, nekad plesač Ballet de Lorraine gdje je plesao repertoar koji uključuje slavne autore poput Cunninghama, Forsythea, La Ribot, Mats Eka i drugih.