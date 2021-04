Što vam stoji na putu ljubavi?

Ljubav je... ljubav, zapravo, to bi trebalo biti dovoljno, no nesretnim sklopom okolnosti puno ljudi misli da je to - zaljubljenost. E sad, to su dvije vrlo različite stvari, što uostalom vrlo brzo shvati većina ljudi.

No, i dalje se oko ljubavi plete toliko mitova da ih više ima samo o seksu, nerijetko se događa da zbog njih ne uspijevamo pronaći zasluženu ljubav.

Kako se to ne bi dogodilo i vama, evo četiri mita koji su toksični i opasni za bilo kakvu vezu, a ljubavnu naročito:

Komunikacija - ne, ne treba se čuti svakih pola sata i da, ako se ne čujete cijeli dan to je sasvim u redu i normalno, jer svi trebaju imati i život izvan veze.

Prijatelji - to što ste u vezi ne znači da morate imati manje vremena za prijatelje ili ih, što je još gore, potpuno otkantati - prijateljstva se ne žrtvuju.

Savršenstvo - ne, savršena osoba za vas ne postoji u stvarnom svijetu, to ste trebali shvatiti s otprilike 12 godina, pa ako takvu čekate... šanse da ostanete sami cijeli život su 99.99%

Svađe - ako mislite da su svađe znak da si međusobno ne odgovarate, niste u pravu: teško je baš oko svega imati iste stavove, a konstruktivna svađa je zapravo vrlo kvalitetan oblik komunikacije u vezi.