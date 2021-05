Žene prekidaju veze... zašto?

Žene i njihovi snovi obično završe, barem većina njih, nesretno i u smežu... ipak, neke su im stvari toliko važne da su spremne boriti se za njih do kraja - ili do prekida.

Primjerice, većina žena ima određenu vremensku liniju koju želi u vezi, a na njoj istaknuto mjesto ima zajednički život.

U slučaju da muškarcu to ne pada na pamet ili mu se baš ne žuri, lako se može dogoditi da žena raskine vezu smatrajući da on nije "materijal za brak". Jest da žurba nikad nije dobra, no opterećenje društvenim pritiskom u vezi braka i djece i dalje snažno pada na ženska pleća.

Muškarcima ne pada na pamet upoznavanje svoje drage s roditeljima tako često, iako iz različitih razloga. Većina to ne smatra bitnim, a ona manjina koja se boji reakcije roditelja i tako će uskoro ostati bez partnerice iz tog razloga.

Gotovo je jednaka stvar i s vjenčanjem. Ono je također vrlo važna točka na vremenskoj liniji skoro svake žene, pa ako partner odugovlači s prošnjom i uporno izbjegava temu braka, vrlo je vjerojatno da uskoro neće imati tih problema - ona će otići.

Nesigurnost je jednako opasna kao i pretjerana samouvjerenost, a u vezama čak i opasnija. Žena koja nije sigurna u sebe stalno propituje razloge iz kojih se njen partner odlučio biti s njom u vezi, pa će takvo ponašanje vrlo često dovesti do žučnih svađa, koje će nesigurne žene iskoristiti kao razlog za prekid.

Monotonija u vezi više će pogoditi žene, pogotovo ako je na početku veze sve bilo puno adrenalina i zanimljivih događanja, da bi se nakon što je veza postala stabilna sve to razvodnilo i pretvorilo u zajedničko gledanje televizije. Nekima to odgovara, no takvih nije puno.

I da, karijera može biti jak razlog za prekid veze. U doba krize, kad poslove nije lako niti naći niti zadržati, emancipirana žena kojoj karijera ide od ruke prije će se odreći muškarca (osim ako nije stvarno sjajan) nego mogućnosti poslovnog uspjeha. Pametno ili ne, saznat će oko 40. godine života, no prije toga teško ...